Leonardo, Stela e Barbara - Foto: Ney Junior

Leonardo, Stela e BarbaraFoto: Ney Junior

Publicado 24/03/2026 19:15 | Atualizado 24/03/2026 19:16

Maricá - Dando sequência à montagem de sua equipe para o Carnaval 2027, a União de Maricá anunciou nesta terça-feira (24) o seu novo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Leonardo Thomé e Barbara Moura. Para a preparação, a escola contará com a coreógrafa Stela Maris.

Com passagens por diversas agremiações do carnaval carioca e de outros estados, Leonardo Thomé construiu uma trajetória consistente como mestre-sala. Campeão do Grupo Especial com a Viradouro defendendo o segundo pavilhão neste ano, ele dançou também em escolas como Alegria da Zona Sul, Paraíso do Tuiuti, além da Unidos de São Torquato, no Espírito Santo. Ao falar sobre o novo desafio, Leonardo destacou a oportunidade e a amizade com a nova parceira de dança:

“A Maricá é uma escola que vem em ascensão, então estou muito feliz com a minha chegada. Barbara e eu somos um encontro de vida. Nos conhecemos há muito tempo e nos amamos para além do carnaval. Tenho certeza de que já deu muito certo e de que seremos felizes defendendo esse pavilhão”, afirmou.

Já Barbara Moura traz formação na dança e forte ligação com o samba. Bailarina profissional e professora, é formada pelo Conservatório Brasileiro de Dança, com formação técnica em ballet clássico, jazz e dança contemporânea. Ao longo da carreira, participou de importantes festivais no Brasil e no exterior, com destaque para o Danzamérica, na Argentina, onde conquistou medalha de prata representando o Brasil.

Na folia, carrega tradição familiar: é a terceira geração de mulheres sambistas. Ela iniciou sua trajetória ainda criança nas escolas mirins e ingressou no Aprendizes do Salgueiro aos oito anos, onde foi primeira porta-bandeira e, posteriormente, integrou a escola-mãe, o Salgueiro, como segunda porta-bandeira por três anos. Ao comentar a nova fase, Barbara ressaltou a recepção da escola e a parceria com Leonardo:

“Estou muito feliz com a chegada à escola. A União de Maricá nos abraçou de imediato e o meu encontro com o Léo também é muito especial. É uma honra estar dançando ao lado dele e lutando pela Maricá, que é uma escola nova, mas com um projeto muito especial. Estou muito feliz com isso”, disse.

Responsável pela preparação do casal, Stela Maris é bailarina, professora e coreógrafa com experiência na dança e no carnaval. Formada em Educação Física e pós-graduada em Musculação e Treinamento de Força, possui especializações em técnicas de dança moderna e formação internacional, com passagens por centros renomados em Nova Iorque, como o Alvin Ailey American Dance Center.

No carnaval, acumula trabalhos de destaque como coreógrafa de mestre-sala e porta-bandeira e também em comissões de frente. Entre seus principais resultados estão o título da Série Ouro com o Paraíso do Tuiuti, em 2016, com premiação de melhor casal, além de conquistas recentes, como o campeonato da Série Ouro 2025 com a Acadêmicos de Niterói.

Em 2027, a União de Maricá estreará no Grupo Especial. Neste ano, a escola foi campeã da Série Ouro, conquistando o inédito acesso à elite da folia carioca.