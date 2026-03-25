Programa "Habilitação para Todos" vai cobrir aulas, exames e taxas em Maricá - Foto: Vinicius Manhaes

Programa "Habilitação para Todos" vai cobrir aulas, exames e taxas em MaricáFoto: Vinicius Manhaes

Publicado 25/03/2026 16:42 | Atualizado 25/03/2026 17:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Transportes e Postura e Trânsito, lançou nesta quarta-feira (25/03) o edital de credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) para atuação no programa “Carteira de Habilitação para Todos”, iniciativa que oferece acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para moradores do município. O documento completo pode ser acessado clicando neste link: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/154

O chamamento público estabelece as regras para credenciamento de autoescolas aptas a oferecer cursos teóricos e práticos, além de toda a estrutura necessária à formação de condutores, incluindo instrutores, veículos e suporte para realização dos exames obrigatórios. Os estabelecimentos devem entregar a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital na sede da secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 20,5, em São José do Imbassaí.



O programa atenderá residentes há pelo menos cinco anos na cidade, com renda familiar de até três salários mínimos e inscrição ativa no CadÚnico, contemplando a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além da mudança para categorias C, D e E. Entre os serviços incluídos estão exames clínicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas obrigatórias e aluguel de veículos para provas práticas, todos custeados integralmente pelo município.



A previsão inicial é de atendimento de até mil beneficiários no primeiro ano do programa. As inscrições para moradores interessados em participar serão abertas posteriormente, com divulgação nos canais oficiais da Prefeitura.A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Transportes e Postura e Trânsito, lançou nesta quarta-feira (25/03) o edital de credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) para atuação no programa “Carteira de Habilitação para Todos”, iniciativa que oferece acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para moradores do município. O documento completo pode ser acessado clicando aqui.



O chamamento público estabelece as regras para credenciamento de autoescolas aptas a oferecer cursos teóricos e práticos, além de toda a estrutura necessária à formação de condutores, incluindo instrutores, veículos e suporte para realização dos exames obrigatórios. Os estabelecimentos devem entregar a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital na sede da secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 20,5, em São José do Imbassaí.



O programa atenderá residentes há pelo menos cinco anos na cidade, com renda familiar de até três salários mínimos e inscrição ativa no CadÚnico, contemplando a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além da mudança para categorias C, D e E. Entre os serviços incluídos estão exames clínicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas obrigatórias e aluguel de veículos para provas práticas, todos custeados integralmente pelo município.



A previsão inicial é de atendimento de até mil beneficiários no primeiro ano do programa. As inscrições para moradores interessados em participar serão abertas posteriormente, com divulgação nos canais oficiais da Prefeitura.A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Transportes e Postura e Trânsito, lançou nesta quarta-feira (25/03) o edital de credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) para atuação no programa “Carteira de Habilitação para Todos”, iniciativa que oferece acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para moradores do município. O documento completo pode ser acessado clicando aqui.



O chamamento público estabelece as regras para credenciamento de autoescolas aptas a oferecer cursos teóricos e práticos, além de toda a estrutura necessária à formação de condutores, incluindo instrutores, veículos e suporte para realização dos exames obrigatórios. Os estabelecimentos devem entregar a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital na sede da secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 20,5, em São José do Imbassaí.



O programa atenderá residentes há pelo menos cinco anos na cidade, com renda familiar de até três salários mínimos e inscrição ativa no CadÚnico, contemplando a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além da mudança para categorias C, D e E. Entre os serviços incluídos estão exames clínicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas obrigatórias e aluguel de veículos para provas práticas, todos custeados integralmente pelo município.



A previsão inicial é de atendimento de até mil beneficiários no primeiro ano do programa. As inscrições para moradores interessados em participar serão abertas posteriormente, com divulgação nos canais oficiais da Prefeitura.