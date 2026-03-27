Monitoramento inteligenteFoto: Clarildo Menezes
Câmeras inteligentes de Maricá auxiliam na prisão de foragido da Justiça
Imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública identificaram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia
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Uma enorme quantidade de entorpecentes foram apreendidos, com os criminosos, também foi apreendida uma arma de fogo
Maricá incentiva saúde e autoestima feminina com projeto de atividades físicas
Aulas de zumba, fitdance e exercícios funcionais reúnem participantes em atividades coletivas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida
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Programa "Habilitação para Todos" vai cobrir aulas, exames e taxas, atendendo até mil beneficiários no primeiro ano
Maricá vence prêmio nacional de mobilidade por conta das bicicletas gratuitas
As bikes do município, carinhosamente chamadas de ‘vermelhinhas’ foram consideradas referência em saúde e deslocamento sustentável, e são utilizadas de forma gratuita pela população e turistas
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