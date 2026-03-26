Passaporte Universitário oferece 255 vagas em diversas áreas - Foto: Elsson Campos

Passaporte Universitário oferece 255 vagas em diversas áreasFoto: Elsson Campos

Publicado 26/03/2026 18:45 | Atualizado 26/03/2026 18:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, inicia nesta quinta-feira (26) as inscrições para bolsas gratuitas de graduação pelo Programa Passaporte Universitário. As vagas incluem os cursos de Arquitetura, Ciências Aeronáuticas, Engenharia de Produção, Farmácia, Biomedicina, Terapia Ocupacional e Pedagogia, previstos no Edital nº 016/2026 da iniciativa. As inscrições devem ser feitas no site https://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/ até o dia 30 de março

Ao todo, serão disponibilizadas até 255 bolsas integrais em instituições de ensino conveniadas, com o objetivo de ampliar o acesso à formação acadêmica e profissional no município. Para participar, é necessário preencher o cadastro online e anexar toda a documentação exigida no edital.

O programa é destinado a moradores de Maricá que atendam aos critérios previstos no edital, como ter concluído o ensino médio, residir na cidade há pelo menos cinco anos e se enquadrar nos limites de renda de cada grupo.

Fases da seleção

O processo seletivo será realizado em etapas, incluindo análise documental, divulgação de listagens preliminares, prazo para recursos e publicação do resultado final. A listagem definitiva dos candidatos aptos está prevista para o dia 25 de abril, com início das matrículas a partir de 27 de abril.

O Passaporte Universitário é uma das principais políticas públicas de incentivo à educação em Maricá. O programa oferece oportunidades de acesso ao ensino superior gratuito e contribui para o desenvolvimento econômico e social do município.