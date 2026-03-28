A Primeira Dama Gabriela Lopes, a diretora do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, e o secretário de saúde Dr. Marcelo Velho entregam os novos leitos, equipamentos e a ampliaçao da Cidade da Saúde segue a todo o vapor - Foto:Bernardo Gomes

A Primeira Dama Gabriela Lopes, a diretora do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, e o secretário de saúde Dr. Marcelo Velho entregam os novos leitos, equipamentos e a ampliaçao da Cidade da Saúde segue a todo o vaporFoto:Bernardo Gomes

Publicado 28/03/2026 12:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta sexta-feira (27) 17 novos leitos de enfermaria cirúrgica no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. A abertura da nova estrutura faz parte do processo de ampliação da "Cidade da Saúde", que visa qualificar a assistência e expandir a capacidade de atendimento da unidade para a população.

Com os novos leitos, o hospital ganha mais suporte para a realização de procedimentos cirúrgicos e para o fluxo de internações reguladas pela rede municipal, garantindo mais agilidade ao atendimento.

“Essa entrega representa mais um passo concreto na ampliação da assistência hospitalar em Maricá. Estamos avançando com as obras da hemodiálise, da ressonância, da hemodinâmica e de novos leitos cirúrgicos. É mais um passo na construção da nossa Cidade da Saúde, para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado à população”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

A diretora-geral da unidade, Ana Paula Silva, ressaltou o benefício para o atendimento. “Esses novos leitos ajudam a ampliar a oferta de procedimentos cirúrgicos e dão mais agilidade ao fluxo de atendimento, desde a regulação até a internação hospitalar”, explicou.

A primeira-dama Gabriela Lopes, que também acompanhou a visita, destacou o padrão das novas instalações e a importância das obras para a rede municipal. “Fiquei muito emocionada ao ver a estrutura que está sendo construída aqui, com materiais de alto padrão e ambientes pensados para atender a população com dignidade. Essa ampliação mostra o tamanho do investimento que está sendo feito para ampliar e qualificar a saúde em Maricá”, comentou.

As próximas etapas na Cidade da Saúde Dr. Ernesto Che Guevara incluem o Centro Municipal de Hemodiálise, o setor de hemodinâmica, o CTI coronariano com 10 leitos, uma nova enfermaria cirúrgica com 30 leitos, a ampliação da sala amarela, que passará de seis para 12 leitos, além da implantação da Sala Lilás, voltada ao atendimento especializado das mulheres.