A Primeira Dama Gabriela Lopes, a diretora do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, e o secretário de saúde Dr. Marcelo Velho entregam os novos leitos, equipamentos e a ampliaçao da Cidade da Saúde segue a todo o vaporFoto:Bernardo Gomes
Hospital Dr. Ernesto Che Guevara abre novos leitos e avança na ampliação da Cidade da Saúde
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