Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional ( - Foto: Divulgação

Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 17:12 | Atualizado 27/03/2026 17:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, realizou na quinta-feira (26/03), na sede da Guarda Municipal, no Centro, a formatura da primeira turma de um curso operacional voltado exclusivamente para mulheres. O evento marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (ETO) Feminino e a capacitação de 20 agentes da corporação, integrando as ações em comemoração ao mês da Mulher.

A comandante da Guarda Municipal, Ana Aretuza, destacou o foco da iniciativa. “É um curso voltado para a técnica de atuação nas ruas da cidade. Essas agentes foram selecionadas para esta capacitação e desenvolverem novos métodos de trabalho durante os patrulhamentos”, explicou.

A capacitação intensiva preparou as agentes especificamente para a atuação nas ruas, com treinamentos em técnicas operacionais, Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH tático), uso de instrumentos não letais, defesa pessoal, entre outras instruções fundamentais para o serviço.

Para a guarda municipal do Grupamento Maria da Penha, Manhães, o curso representou um avanço na carreira profissional: “Foi um processo que melhorou a minha atuação nas ruas, tanto no manuseio dos equipamentos quanto nas abordagens”, afirmou.