Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (Foto: Divulgação
Guarda Municipal de Maricá forma primeira turma de curso operacional para mulheres
Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (ETO)
Guarda Municipal de Maricá forma primeira turma de curso operacional para mulheres
Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (ETO)
Prefeitura de Maricá realiza obras estruturantes em diferentes regiões da cidade
Intervenções em Inoã e São José do Imbassaí reforçam mobilidade, drenagem e segurança urbana
Câmeras inteligentes de Maricá auxiliam na prisão de foragido da Justiça
Imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública identificaram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia
Maricá abre novas inscrições para bolsas de estudo em cursos de graduação
Passaporte Universitário oferece 255 vagas em diversas áreas, voltadas a moradores do município
Polícia Civil e Militar prendem traficantes de drogas em São José do Imbassaí
Uma enorme quantidade de entorpecentes foram apreendidos, com os criminosos, também foi apreendida uma arma de fogo
Maricá incentiva saúde e autoestima feminina com projeto de atividades físicas
Aulas de zumba, fitdance e exercícios funcionais reúnem participantes em atividades coletivas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.