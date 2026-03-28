União de Maricá em parceria com a Secretaria de Esportes lança projeto com atividades esportivas, samba e capoeira na quadra da escola de sambaFoto: Divulgação
União de Maricá amplia atuação social e lança projeto com atividades esportivas, samba e capoeira na quadra
Iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Esportes do município e oferece aulas gratuitas para diferentes faixas etárias
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