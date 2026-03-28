União de Maricá em parceria com a Secretaria de Esportes lança projeto com atividades esportivas, samba e capoeira na quadra da escola de samba - Foto: Divulgação

União de Maricá em parceria com a Secretaria de Esportes lança projeto com atividades esportivas, samba e capoeira na quadra da escola de sambaFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 12:45 | Atualizado 29/03/2026 12:12

Maricá - A União de Maricá deu mais um passo importante e anunciou o lançamento de um novo projeto voltado para esporte, cultura e inclusão. Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, através do projeto Maricá + Esporte, a escola passa a oferecer uma programação diversificada de atividades gratuitas em sua quadra, transformando o espaço em um ambiente de incentivo à prática esportiva e ao desenvolvimento social, atendendo crianças, jovens e adultos.

A programação inclui atividades ao longo da semana. Às terças e quintas-feiras, serão oferecidas aulas de circuito funcional, ginástica rítmica e jiu-jitsu, contemplando diferentes faixas etárias. Já às quartas-feiras, o destaque é o “Samba com a gente”, com aulas de samba para crianças e adultos, ministradas pela rainha de bateria Rayane Dumont. Aos sábados, a capoeira entra em cena, ampliando ainda mais o leque cultural e esportivo da iniciativa.

As aulas serão realizadas na quadra da União de Maricá, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024. As inscrições acontecem nos dias 30 e 31 de março, das 15h às 20h, no próprio local.

Para a matrícula, é necessário apresentar cópias do RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável (para menores de idade), comprovante de residência, declaração escolar (para menores de 18 anos), além de duas fotos 3x4. Em alguns casos, também poderá ser solicitado atestado médico. As vagas são limitadas e as aulas têm início previsto para o mês de abril.