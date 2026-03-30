Defesa Civil de Maricá faz campanha de prevenção a incêndios - Foto: Divulgação

Defesa Civil de Maricá faz campanha de prevenção a incêndiosFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 13:55 | Atualizado 30/03/2026 13:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, desenvolve continuamente a campanha de prevenção a incêndios urbanos e ambientais, com o objetivo de orientar a população e fortalecer as ações preventivas em toda a cidade. A atividade é realizada em períodos estratégicos, como de estiagem e temperaturas elevadas, onde os focos de incêndios tornam-se mais frequentes.

A iniciativa foi intensificada recentemente a partir da constatação de que quase a totalidade das queimadas registradas é provocada por ação humana. Para o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos, esse aspecto reforça a importância da participação coletiva para a redução dos incêndios no município.

“Realizamos ações para a conscientização da população com relação às queimadas, principalmente em locais estratégicos, como no Centro de Maricá. Identificamos que grande parte dos incêndios é provocada por ação humana. Por isso, estamos empenhados em dialogar e orientar a população de forma contínua”, afirmou.

A campanha é promovida no Centro e em outros pontos prioritários do município, informando moradores e comerciantes sobre práticas que devem ser abolidas por contribuírem com incêndios. Entre as ações indevidas, estão: realizar a queima do lixo, utilizar fogo para a limpeza de terrenos, além do descarte irregular de guimbas de cigarro e outros resíduos.

Conscientização e enfrentamento aos incêndios

A atuação da Secretaria de Proteção e Defesa Civil combina ações operacionais e iniciativas permanentes de orientação à população. O secretário Danilo Santos detalhou a estratégia adotada pelo órgão no município.

“Trabalhamos em duas frentes: estruturando a Defesa Civil, com equipamentos e capacitação das equipes para o enfrentamento dos focos, e indo às ruas para conscientizar e desestimular práticas antigas, como o uso inadequado do fogo. Contamos com a colaboração da população para evitar problemas causados pelos incêndios na cidade”, explicou.

É importante lembrar que, em casos de situação de risco à vida, ao patrimônio ou ao meio ambiente, a Defesa Civil de Maricá pode ser acionada através do 199, no (21) 2637-1999 ou pelo número (21) 96628-2699 (telefone e WhatsApp).