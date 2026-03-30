Defesa Civil de Maricá faz campanha de prevenção a incêndiosFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá promove campanha de prevenção a incêndios urbanos e ambientais
Iniciativa da Defesa Civil reforça medidas de segurança essenciais em períodos de estiagem e temperaturas elevadas
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Políticas Públicas de Maricá são destaque na Expo Favela Innovation
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União de Maricá amplia atuação social e lança projeto com atividades esportivas, samba e capoeira na quadra
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Unidade ganha mais suporte para a realização de procedimentos cirúrgicos e para o fluxo de internações reguladas pela rede municipal
Guarda Municipal de Maricá forma primeira turma de curso operacional para mulheres
Capacitação reuniu 20 agentes e marcou a conclusão do Estágio Técnico Operacional (ETO)
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