Cinema Itinerante estará na Orla do Parque Nanci no próximo fim de semanaFoto: Divulgação
As atividades começam às 18h, com abertura e atividades recreativas, seguido das sessões de cinema às 19h e encerramento às 21h30. Além das exibições, o público poderá participar de oficinas de musicalização com Muriquinho Pequenino, realizadas diariamente às 18h, promovendo interação lúdica com as crianças. No sábado (04), a programação inclui ainda o “Baile Bom com Muriquinho Pequenino”, no mesmo horário.
A proposta do Cinema Inflável é democratizar o acesso à cultura e ao audiovisual, levando sessões gratuitas a espaços públicos e ampliando o acesso da população a produções cinematográficas nacionais e internacionais.
Programação completa
Sexta-feira (03)
18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: A Herança Sangrenta, de Carla Dewing
Filme: Robô Selvagem (classificação livre)
21h30 – Encerramento
Sábado (04)
18h – Abertura + musicalização + Baile Bom com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: O Esperançar de Maricá, de Pedro D’Avila, Pedro Freitas e João Carlos
Filme: Gato de Botas: O Último Pedido (classificação 10 anos)
21h30 – Encerramento
Domingo (05)
18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: Saci do Espraiado, de Diogo Drosa e Ricardo de Souza
Filme: Nosso Sonho (classificação 12 anos)
21h30 – Encerramento
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