Cinema Itinerante estará na Orla do Parque Nanci no próximo fim de semana - Foto: Divulgação

Cinema Itinerante estará na Orla do Parque Nanci no próximo fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 31/03/2026 17:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), apoia a realização do projeto Cinema Inflável no município, que chega à orla do Parque Nanci nesta sexta-feira (03).

A iniciativa itinerante do Ministério da Cultura segue até domingo (05) com programação gratuita para toda a família, reunindo exibições de filmes, curtas-metragens, clipes, recreação infantil e ações culturais.



As atividades começam às 18h, com abertura e atividades recreativas, seguido das sessões de cinema às 19h e encerramento às 21h30. Além das exibições, o público poderá participar de oficinas de musicalização com Muriquinho Pequenino, realizadas diariamente às 18h, promovendo interação lúdica com as crianças. No sábado (04), a programação inclui ainda o “Baile Bom com Muriquinho Pequenino”, no mesmo horário.



A proposta do Cinema Inflável é democratizar o acesso à cultura e ao audiovisual, levando sessões gratuitas a espaços públicos e ampliando o acesso da população a produções cinematográficas nacionais e internacionais.



Programação completa



Sexta-feira (03)



18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino

19h – Sessão de cinema

Curta: A Herança Sangrenta, de Carla Dewing

Filme: Robô Selvagem (classificação livre)

21h30 – Encerramento



Sábado (04)



18h – Abertura + musicalização + Baile Bom com Muriquinho Pequenino

19h – Sessão de cinema

Curta: O Esperançar de Maricá, de Pedro D’Avila, Pedro Freitas e João Carlos

Filme: Gato de Botas: O Último Pedido (classificação 10 anos)

21h30 – Encerramento



Domingo (05)



18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino

19h – Sessão de cinema

Curta: Saci do Espraiado, de Diogo Drosa e Ricardo de Souza

Filme: Nosso Sonho (classificação 12 anos)

21h30 – Encerramento