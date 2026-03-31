Cinema Itinerante estará na Orla do Parque Nanci no próximo fim de semanaFoto: Divulgação

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Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), apoia a realização do projeto Cinema Inflável no município, que chega à orla do Parque Nanci nesta sexta-feira (03).
A iniciativa itinerante do Ministério da Cultura segue até domingo (05) com programação gratuita para toda a família, reunindo exibições de filmes, curtas-metragens, clipes, recreação infantil e ações culturais.

As atividades começam às 18h, com abertura e atividades recreativas, seguido das sessões de cinema às 19h e encerramento às 21h30. Além das exibições, o público poderá participar de oficinas de musicalização com Muriquinho Pequenino, realizadas diariamente às 18h, promovendo interação lúdica com as crianças. No sábado (04), a programação inclui ainda o “Baile Bom com Muriquinho Pequenino”, no mesmo horário.

A proposta do Cinema Inflável é democratizar o acesso à cultura e ao audiovisual, levando sessões gratuitas a espaços públicos e ampliando o acesso da população a produções cinematográficas nacionais e internacionais.

Programação completa

Sexta-feira (03)

18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: A Herança Sangrenta, de Carla Dewing
Filme: Robô Selvagem (classificação livre)
21h30 – Encerramento

Sábado (04)

18h – Abertura + musicalização + Baile Bom com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: O Esperançar de Maricá, de Pedro D’Avila, Pedro Freitas e João Carlos
Filme: Gato de Botas: O Último Pedido (classificação 10 anos)
21h30 – Encerramento

Domingo (05)

18h – Abertura + musicalização com Muriquinho Pequenino
19h – Sessão de cinema
Curta: Saci do Espraiado, de Diogo Drosa e Ricardo de Souza
Filme: Nosso Sonho (classificação 12 anos)
21h30 – Encerramento