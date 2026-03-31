Maricá - Uma homem foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (31) no bairro do Caju, em frente a um bar, a região, normalmente muito calma deixou moradores assustados.
Segundo informações, populares presenciaram um elemento que chegou surpreendendo a vitima e atirando várias vezes no homem que caiu no chão, morrendo imediatamente, o criminoso fugiu rapidamente do local, a Polícia Militar foi acionada.
Quando os militares chegaram até o local, constataram que o corpo da vítima estafa com várias perfurações devido os disparos com arma de fogo.
Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foram até o local, isolaram a área e realizaram a perícia técnica, o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
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