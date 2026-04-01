Prefeito Quaquá, o ex-presidente da Codemar e o novo presidente Júlio César Urdangarin - Foto: Thamyris Mello

Prefeito Quaquá, o ex-presidente da Codemar e o novo presidente Júlio César UrdangarinFoto: Thamyris Mello

Publicado 01/04/2026 08:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), realizou nesta terça-feira (31) a cerimônia de transferência de posse da presidência da companhia. O ato oficializou a saída de Celso Pansera e a posse de Júlio César Urdangarin, que anteriormente atuava como diretor de planejamento da Codemar.

“Criamos a Codemar para ser o motor do desenvolvimento de Maricá e a condução de Celso Pansera foi fundamental para consolidar esse caminho. A companhia foi estruturada para transformar recursos em investimento e está impulsionando a economia da cidade com planejamento e responsabilidade”, disse o prefeito Washington Quaquá durante a solenidade.

“Celso Pansera segue para novos desafios após um trabalho decisivo de organização e resultados. Agora, a continuidade desse projeto está nas mãos de Júlio e equipe, que seguirão avançando”, acrescentou o secretário executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira.

Balanço e novo ciclo

Nos momentos finais à frente da presidência da Codemar, Celso Pansera ressaltou o trabalho desenvolvido durante sua gestão. “Encerro este ciclo com a convicção de que avançamos na reorganização da Codemar, fortalecendo sua estrutura com alinhamento aos desafios do futuro de Maricá. Levamos um novo direcionamento à empresa, voltado à inovação, sustentabilidade e diversificação econômica”, reforçou Pansera.

A Codemar atua como eixo estratégico do município na promoção do desenvolvimento econômico, com foco na atração de investimentos e na execução de projetos estruturantes, como o fortalecimento do Aeroporto de Maricá, o Hotel da cidade e o Parque Tecnológico.

O novo presidente da companhia, Júlio César Urdangarin, reafirmou o compromisso com o avanço das iniciativas em andamento. “Assumo esse compromisso com responsabilidade, buscando seguir com uma atuação baseada em diálogo. É uma honra contribuir com esse momento de crescimento de Maricá e vamos seguir trabalhando para avançar e levar o nome da cidade ainda mais longe”, concluiu Urdangarin.