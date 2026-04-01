Prefeito Quaquá, o ex-presidente da Codemar e o novo presidente Júlio César UrdangarinFoto: Thamyris Mello
Cerimônia oficializa posse de nova presidência da Codemar
Sai Celso Pansera e entra Júlio César Urdangarin que atuava como diretor de planejamento da Codemar
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Homem é assassinado em frente a um bar no bairro do Caju, em Maricá
O crime, provavelmente uma execução, aconteceu em plena luz do dia, a Policia Militar chegou rapidamente até o local, o corpo da vítima foi perfurado pelos disparos de arma de fogo
Cinema itinerante leva filmes à orla do Parque Nanci, em Maricá
Além da exibição gratuita de filmes, várias atividades recreativas com programação variada voltada para toda a família, confira a programação que acontece entre 03 e 05 de abril
Policiais Civis da 82ª Delegacia de Polícia prendem agressor de mulher em Maricá
O criminoso, havia por repetidas vezes, descumprido a medida protetiva, o elemento já usava uma tornozeleira eletrônica e ameaçou a ex-mulher de morte
Prefeitura de Maricá promove campanha de prevenção a incêndios urbanos e ambientais
Iniciativa da Defesa Civil reforça medidas de segurança essenciais em períodos de estiagem e temperaturas elevadas
Políticas Públicas de Maricá são destaque na Expo Favela Innovation
Programas sociais, econômicos e culturais do município são apresentados em painéis que lotaram o Museu do Amanhã, no Rio
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