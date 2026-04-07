Caminhada para celebrar a qualidade de vida no municípioFoto: Katito Carvalho
Prefeitura de Maricá promove caminhada em comemoração à Semana da Qualidade de Vida
Iniciativa integra as atividades do Programa Viver Bem, que oferece serviços e atividades físicas, culturais e sociais de forma gratuita para a população
Prefeitura de Maricá promove caminhada em comemoração à Semana da Qualidade de Vida
Iniciativa integra as atividades do Programa Viver Bem, que oferece serviços e atividades físicas, culturais e sociais de forma gratuita para a população
Prefeitura de Maricá desenvolve ações de terapia ocupacional na Casa Abrigo Mumbuca
Iniciativa melhora habilidades diárias e a qualidade de vida dos acolhidos
Casa do Autista de Maricá inicia comemorações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo
Ações seguem até 17 de abril com oficinas, atividades culturais e iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com TEA e suas famílias
Prefeitura de Maricá inicia mutirão odontológico com 60 atendimentos no primeiro dia
A iiciativa oferece tratamento de canal, a ação continuará durante todo o mês de abril
Risca Faca em Inoã passará por transformação e passará a se chamar bairro Leonel Brizola
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, que detalhou o projeto-piloto que faz parte do programa "Minha Casa Mais Bonita"
Maricá avança na alfabetização e supera metas nacionais
Indicador nacional aponta crescimento contínuo e desempenho acima da meta na rede municipal
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