Caminhada para celebrar a qualidade de vida no município - Foto: Katito Carvalho

Caminhada para celebrar a qualidade de vida no municípioFoto: Katito Carvalho

Publicado 07/04/2026 14:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, realizou na manhã desta terça-feira (07/04), na Orla de Araçatiba, uma caminhada em comemoração à Semana da Qualidade de Vida, com os alunos do polo de Itapeba. A iniciativa integra as atividades do Programa Viver Bem, que oferece serviços e atividades físicas, culturais e sociais de forma gratuita para a população.

A ação também contou com um aulão de zumba, alongamento e a oferta de um lanche aos participantes, na Praça de Araçatiba, promovendo a saúde e o bem-estar físico, social e mental, além de proporcionar momentos de interação, exercício e lazer.

“Estamos realizando essa comemoração em todos os polos do programa durante a Semana da Qualidade de Vida. No fim de semana, as atividades continuam na Praça Gilmar dos Santos, em São José, no dia 11, com serviços e ações pela manhã e show ao vivo. Já no domingo, haverá apresentação musical a partir das 18h, buscando ampliar as opções de lazer para a população”, explicou o gerente geral do Programa Viver Bem, Thalles Francisco.

Almir José Ribeiro, aluno do polo de Itapeba, destacou a importância do programa para a população idosa. “É maravilhoso participar com esse grupo. Fazer exercício é fundamental para a saúde. Com o passar dos anos, precisamos nos manter ativos para evitar o surgimento de problemas ou doenças”, afirmou.

Odete Fernanda Castro, também aluna do polo, ressaltou os benefícios das atividades. “Eu participo com o meu marido e considero essa iniciativa muito importante. Depois de uma certa idade, sentimos mais necessidade de cuidar da saúde. Além das atividades físicas, temos a convivência, as amizades que construímos, e isso faz muito bem para o nosso interior”, concluiu.