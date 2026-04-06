Mutirão de atendimento odontológico durante o mês de abril - Foto: Cauã Santana

Mutirão de atendimento odontológico durante o mês de abrilFoto: Cauã Santana

Publicado 06/04/2026 09:56 | Atualizado 06/04/2026 09:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou neste sábado (04) o mutirão de atendimentos odontológicos para tratamento de canal no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Itaipuaçu. No primeiro dia de ação, foram realizados 60 atendimentos.

A iniciativa atende pacientes que estavam na fila de espera da Central de Regulação do município e continuará nos sábados de abril (11, 18 e 25), ampliando o acesso a procedimentos especializados de saúde bucal.

Ampliação do acesso à saúde

O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, destacou que a ação faz parte do fortalecimento da rede municipal. “Estamos avançando na organização da rede para garantir mais acesso e qualidade no atendimento. A ampliação dos serviços odontológicos especializados é parte desse processo, que busca reduzir filas e oferecer um cuidado cada vez mais eficiente e próximo da população”, afirmou.

A subsecretária de Políticas Odontológicas, Dra. Aline Brito, ressaltou a importância da continuidade da iniciativa. “Esse mutirão é essencial para acelerar o atendimento dos pacientes que aguardam por tratamento de canal e garantir mais resolutividade na rede. Também é importante reforçar que o não comparecimento prejudica outras pessoas que estão na fila. A ação seguirá durante todos os sábados de abril, ampliando o acesso e qualificando o cuidado em saúde bucal no município”, destacou.

Paciente atendida no primeiro dia, Patrícia Carla Neves elogiou a iniciativa. “É muito importante ter esse atendimento aos sábados, porque trabalho durante a semana. Além disso, o tratamento é muito bom, com profissionais que cuidam da gente com respeito e humanidade”, disse.