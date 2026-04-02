Maricá: bairro passará por transformação urbana e social e será rebatizado de Leonel BrizolaFoto: Divulgação
Risca Faca em Inoã passará por transformação e passará a se chamar bairro Leonel Brizola
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, que detalhou o projeto-piloto que faz parte do programa "Minha Casa Mais Bonita"
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Maricá avança na alfabetização e supera metas nacionais
Indicador nacional aponta crescimento contínuo e desempenho acima da meta na rede municipal
Adolescente grávida é agredida dentro de escola estadual em Maricá
Com apoio de agentes da Guarda Municipal, a aluna e as agressoras foram levadas a 82ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado e as partes ouvidas
Cerimônia oficializa posse de nova presidência da Codemar
Sai Celso Pansera e entra Júlio César Urdangarin que atuava como diretor de planejamento da Codemar
Homem é assassinado em frente a um bar no bairro do Caju, em Maricá
O crime, provavelmente uma execução, aconteceu em plena luz do dia, a Policia Militar chegou rapidamente até o local, o corpo da vítima foi perfurado pelos disparos de arma de fogo
Cinema itinerante leva filmes à orla do Parque Nanci, em Maricá
Além da exibição gratuita de filmes, várias atividades recreativas com programação variada voltada para toda a família, confira a programação que acontece entre 03 e 05 de abril
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