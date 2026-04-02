Maricá: bairro passará por transformação urbana e social e será rebatizado de Leonel Brizola - Foto: Divulgação

Maricá: bairro passará por transformação urbana e social e será rebatizado de Leonel BrizolaFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 13:04 | Atualizado 02/04/2026 13:04

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou um projeto de requalificação urbana para a comunidade do Risca-Faca, em Inoã. A iniciativa faz parte do programa “Minha Casa Mais Bonita” e será implantada como projeto-piloto no local, com ações de melhorias habitacionais e urbanísticas. A área passará a se chamar bairro Leonel Brizola, em homenagem ao ex-governador do Rio de Janeiro. A proposta é transformar a região em um bairro modelo, com reformas nas residências, instalação de energia solar e intervenções nas vias públicas.

“O povo ocupou essa área em busca de moradia e, agora, vamos garantir mais dignidade com melhorias na infraestrutura urbana, reforma das casas e energia solar para todas as residências. Vamos transformar a região em um bairro modelo”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

O projeto será desenvolvido por meio do Escritório Popular de Técnicas Construtivas (EPTC), que atuará de forma permanente no território com equipes técnicas e sociais. A ação prevê a atuação conjunta com cooperativas, comitês de bairro e órgãos municipais, promovendo melhorias estruturais, desenvolvimento econômico e social, geração de emprego e capacitação dos moradores.

Nesta primeira etapa, correspondente ao projeto-piloto, serão quatro meses dedicados à elaboração dos projetos e ao gerenciamento das obras. Ao todo, cerca de 580 residências, beneficiando aproximadamente 1.400 pessoas, serão impactadas por intervenções de infraestrutura urbana. Além disso, 100 casas, que somam cerca de 245 moradores, receberão reformas pontuais, com foco na melhoria de banheiros e fachadas.

Requalificação urbana e melhoria da qualidade de vida

O projeto também prevê a requalificação de espaços públicos, com ações voltadas à eliminação de pontos de acúmulo de lixo e água parada, melhoria da drenagem para reduzir alagamentos, implantação de calçadas acessíveis e padronizadas, além do reforço da arborização e da qualidade do ambiente urbano.

A escolha do Risca-Faca como área inicial se deve às condições habitacionais precárias e aos desafios de infraestrutura, como problemas de drenagem, calçadas irregulares e baixa integração com o entorno. Ao mesmo tempo, a localidade apresenta potencial para se tornar referência em processos de requalificação urbana integrada no município.

A iniciativa terá caráter contínuo e será expandida para outras áreas da cidade, consolidando uma política pública voltada à moradia digna, urbanização e melhoria das condições de vida da população.