Semana da inclusão na Casa do Autista - Foto; Clarildo Menezes

Semana da inclusão na Casa do AutistaFoto; Clarildo Menezes

Publicado 06/04/2026 17:18 | Atualizado 06/04/2026 17:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, iniciou, nesta segunda-feira (06), na Casa do Autista, em Itapeba, as ações em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. As atividades propostas buscam estimular a criatividade e dar visibilidade às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), promovendo a inclusão.

A programação contou com a parceria da Secretaria de Juventude e Participação Popular, que levou um ônibus itinerante para a realização de oficina de teatro e apresentação de equipamentos audiovisuais aos assistidos da Casa do Autista.

"Até o dia 17, nós teremos programações especiais voltadas para as pessoas com TEA, junto com as suas famílias. Teremos show de talentos, exposição artística, oficinas e circuitos. Para abrir as atividades, hoje recebemos um ônibus itinerante, que vai trazer oficinas de audiovisual, cinema e teatro. Nossos assistidos participarão desse momento tão especial junto com os terapeutas", destacou a coordenadora da Casa do Autista, Juliana Cardoso.

A programação segue na Casa do Autista até o dia 17 de abril, promovendo a inclusão e garantindo a integração dos assistidos.