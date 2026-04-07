Terapia ocupacional na Casa Ambrigo da Mumbuca.jpeg - Foto: Divulgação

Terapia ocupacional na Casa Ambrigo da Mumbuca.jpegFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 10:49 | Atualizado 07/04/2026 10:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, desenvolve na Casa Abrigo Mumbuca atividades de terapia ocupacional voltadas à promoção da autonomia e da independência dos acolhidos. A iniciativa contribui para o fortalecimento de habilidades essenciais à realização de tarefas do cotidiano e melhoria da qualidade de vida dos usuários.

Entre as práticas adotadas estão a organização pessoal e o cuidado com objetos próprios. As ações também incluem atividades lúdicas com papel e jogos, voltadas ao estímulo de capacidades cognitivas, como leitura e escrita.

De acordo com a coordenadora da unidade, Andréia Cristina Sá, o uso de jogos é uma ferramenta importante no processo terapêutico. “Ao utilizarmos jogos e brincadeiras em papel, conseguimos estimular capacidades cognitivas, como leitura e escrita”, destacou.

A coordenadora também ressaltou o uso de jogos de cartas, que contribuem para o desenvolvimento da atenção, da compreensão de regras, da socialização e do raciocínio lógico. Outros recursos auxiliam na percepção e na resolução de problemas.

“São recursos que os terapeutas utilizam de forma adaptada às necessidades de cada usuário, sempre respeitando a individualidade e buscando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social”, finalizou Andréia.