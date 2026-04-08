Mutirão de emissão de identidade para idosos no próximo sábado dia 11, em MaricáFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá promove mutirão de emissão de identidades para idosos
A ação social acontece no próximo sábado dia 11 de abril, a partir das 9h, na subprefeitura de Itaipuaçu
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Maricá registra menor índice de roubos de veículos na Região Metropolitana
Dados do ISP mostram avanços na segurança do município, com redução de 70% em índices de roubo e letalidade
Prefeitura de Maricá promove caminhada em comemoração à Semana da Qualidade de Vida
Iniciativa integra as atividades do Programa Viver Bem, que oferece serviços e atividades físicas, culturais e sociais de forma gratuita para a população
Prefeitura de Maricá desenvolve ações de terapia ocupacional na Casa Abrigo Mumbuca
Iniciativa melhora habilidades diárias e a qualidade de vida dos acolhidos
Casa do Autista de Maricá inicia comemorações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo
Ações seguem até 17 de abril com oficinas, atividades culturais e iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com TEA e suas famílias
Prefeitura de Maricá inicia mutirão odontológico com 60 atendimentos no primeiro dia
A iiciativa oferece tratamento de canal, a ação continuará durante todo o mês de abril
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