Mutirão de emissão de identidade para idosos no próximo sábado dia 11, em Maricá - Foto: Divulgação

Mutirão de emissão de identidade para idosos no próximo sábado dia 11, em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 20:09 | Atualizado 08/04/2026 20:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promove neste sábado (11), a partir das 9h, um mutirão de emissão da carteira de identidade voltado a pessoas com mais de 60 anos. A ação será realizada na subprefeitura de Itaipuaçu, com o objetivo de facilitar o acesso a documentos essenciais para a população idosa.

Em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), o mutirão oferece atendimento prioritário em uma das regiões que mais cresce no município, evitando deslocamentos para outras cidades ou unidades mais distantes.

Para participar, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), CPF e comprovante de residência atualizado.