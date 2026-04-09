Homem preso, sendo levado a 76º DP, Central de Flagrantes em Niteroí - Foto: Jornal O DIA

Homem preso, sendo levado a 76º DP, Central de Flagrantes em NiteroíFoto: Jornal O DIA

Publicado 09/04/2026 11:12

Maricá - Um homem foi preso após ser flagrado com uma peça furtada dentro de um veículo suspeito de envolvimento em vários furtos na região central da cidade. A abordagem aconteceu na altura do km 22 da RJ-106, no bairro de São José do Imbassaí.

De acordo com informações, os policiais receberam um alerta do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre um veículo Renault Kwid branco, placa LTW4A73, que estaria circulando pela rodovia e que já havia sido citado em furtos registrados no centro da cidade.

Após buscas na região, os agentes conseguiram localizar e interceptar o veículo. O condutor foi identificado como Lindemberg Benedito da Silva Duarte Júnior.

Durante a revista no automóvel, os policiais encontraram no porta-malas uma peça automotiva furtada de outro veículo, confirmando a suspeita inicial. O homem foi conduzido para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado e o material apreendido.