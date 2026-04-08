Agressor de mulher, com mais de 16 anotações criminais, preso - Foto: Reprodução Programa do MEDINA

Agressor de mulher, com mais de 16 anotações criminais, presoFoto: Reprodução Programa do MEDINA

Publicado 08/04/2026 20:27 | Atualizado 08/04/2026 20:28

Maricá - Um homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva nesta quarta-feira (08), na Avenida Beira Rio, no bairro Cordeirinho, Região Oceânica da cidade.

Segundo informações, agentes da 82ª DP (Centro de Maricá) realizaram a prisão após trabalho investigativo relacionado a um inquérito de violência contra a mulher instaurado na própria unidade.



Segundo as investigações, o suspeito, de 48 anos, possuía medidas protetivas em vigor, mas continuou perseguindo a vítima. E na terça-feira (07), a mulher compareceu à delegacia para relatar que o elemento descumpriu a medida protetiva e ainda havia sido agredida fisicamente pelo agressor.



Os policiais localizaram o homem enquanto ele vigiava a vítima na praia de Cordeirinho. Ele foi abordado e preso em flagrante por descumprimento da medida protetiva.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui 16 anotações criminais, a maioria relacionada a casos de violência doméstica e familiar, inclusive envolvendo relacionamentos anteriores.



O caso foi registrado na 82ª DP, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.





