Festival celebra ancestralidade africana com programação cultural e gratuitaFoto: Thamyris Mello
A iniciativa reúne atividades culturais e formativas que abordam ancestralidade, espiritualidade e expressões artísticas, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações internacionais do município.
Na sexta (10), a programação acontece das 18h às 21h e, no sábado (11), das 13h às 19h, incluindo vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional. O evento é voltado a povos de axé, estudantes, pesquisadores e ao público em geral, promovendo a troca de conhecimentos e o acesso à cultura.
A iniciativa reúne atividades culturais e formativas que abordam ancestralidade, espiritualidade e expressões artísticas, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações internacionais do município.
Na sexta (10), a programação acontece das 18h às 21h e, no sábado (11), das 13h às 19h, incluindo vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional. O evento é voltado a povos de axé, estudantes, pesquisadores e ao público em geral, promovendo a troca de conhecimentos e o acesso à cultura.
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