Festival celebra ancestralidade africana com programação cultural e gratuita - Foto: Thamyris Mello

Festival celebra ancestralidade africana com programação cultural e gratuitaFoto: Thamyris Mello

Publicado 09/04/2026 11:02 | Atualizado 09/04/2026 11:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Relações Internacionais, apoia o Festival Realiza Maricá 2026, que acontece nesta sexta-feira e no sábado (10 e 11/04) no Sítio Abèbè, no Caxito. O evento conta com programação gratuita voltada ao intercâmbio cultural entre tradições africanas e brasileiras.



A iniciativa reúne atividades culturais e formativas que abordam ancestralidade, espiritualidade e expressões artísticas, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações internacionais do município.



Na sexta (10), a programação acontece das 18h às 21h e, no sábado (11), das 13h às 19h, incluindo vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional. O evento é voltado a povos de axé, estudantes, pesquisadores e ao público em geral, promovendo a troca de conhecimentos e o acesso à cultura.