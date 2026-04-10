Treinamento do Batalhão de Viaturas Anfíbias realiza treinamento na Restinga - Foto: Reprodução TVM Brasil

Treinamento do Batalhão de Viaturas Anfíbias realiza treinamento na Restinga Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 10/04/2026 11:48 | Atualizado 10/04/2026 12:31

Maricá - O treinamento garante que os Fuzileiros Navais do Batalhão de Viatura Anfíbias, com sede em São Gonçalo, estejam preparados para operar em ambientes inóspitos, tanto no mar quanto em terra firme, desempenhando com êxito missões de entrada e saída de arrebentação.

Nesta quinta-feira (09) o evento contou com a presença do Comandante do Batalhão, Capitão de Mar e Guerra Fuzileiro Naval Fábio Santos, morador de Maricá, que pode acompanhar o treinamento realizado em mar aberto.

De acordo com os militares, as características do mar, as condições de fundo e o gradiente da praia tornam a Restinga de Maricá um ambiente extremamente favorável ao adestramento dos militares do Batalhão de Viaturas Anfíbias, em manobras de entrada e saída de arrebentação.