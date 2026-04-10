Seminário sobre produção sustentável - Foto: Divulgação

Seminário sobre produção sustentável Foto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 11:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá Alimentos (Amar), realizou nesta quinta-feira (09) o 1º Seminário de Alimentos e Produtos Sustentáveis de Maricá, no bairro Condado. O encontro reuniu agricultores, pescadores, técnicos, empreendedores, gestores públicos e representantes de diferentes setores ligados à produção local para discutir caminhos de fortalecimento da agricultura familiar, da pesca artesanal, do turismo gastronômico e da cadeia de alimentos sustentáveis no município.

O seminário funcionou como um espaço de diálogo sobre produção, beneficiamento, escoamento, geração de renda e criação de oportunidades para os produtores locais. A programação incluiu debates sobre o papel da Amar no desenvolvimento local, o pescado maricaense, a agricultura familiar e o potencial do turismo gastronômico como vetor de desenvolvimento econômico.

“A Amar foi criada com o intuito de apoiar a agricultura familiar, a pesca artesanal e beneficiar produtos alimentícios aqui na cidade, para que possamos levá-los para o Brasil e o mundo. Esse seminário marca um passo importante na consolidação da Amar como instrumento de apoio à agricultura familiar e à pesca artesanal, conectando produção, beneficiamento e geração de renda para as famílias de Maricá”, disse o presidente da Amar, Marlos Costa.

Um painel dedicado à pesca artesanal e às possibilidades de crescimento do setor abordou temas como o fortalecimento das cooperativas, o beneficiamento do pescado local e a perspectiva de agregar valor à produção da cidade. A ideia é permitir que o pescado produzido no município alcance novos mercados e gere mais retorno para os pescadores.

“O fortalecimento das cooperativas será fundamental para a economia dos pescadores, assim como a perspectiva de beneficiar e enlatar o pescado da lagoa e do mar. Isso significa agregar valor ao que é produzido aqui e fazer com que esse produto chegue a outros mercados”, afirmou o secretário de Pesca, Xandi de Bambuí.

No terceiro painel, o foco esteve na agricultura familiar e na importância de ampliar o suporte aos produtores do município. Foram debatidas ações voltadas à mecanização agrícola, compra de insumos, preparo do solo, cultivo, colheita e acesso a crédito, além da necessidade de fortalecer a comercialização e garantir que a produção local chegue a mais espaços de consumo, como a merenda escolar e outros equipamentos públicos.

“O seminário dá seguimento a esse diálogo com os produtores, oferecendo apoio técnico, direcionamento para o escoamento da produção e ferramentas para fortalecer quem produz no município. A ideia é fazer com que essa renda permaneça aqui, sem atravessador, e que o produtor tenha acesso a mercados como a merenda escolar e outros equipamentos públicos”, explicou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Valor dos produtos locais

Encerrando a programação, o quarto painel tratou da relação entre gastronomia, turismo e desenvolvimento econômico. A proposta foi mostrar como os produtos locais podem ganhar ainda mais valor quando conectados à experiência turística da cidade, ampliando o potencial de Maricá em segmentos como alimentação, cultura e identidade territorial, com espaço também para novas frentes, como o mercado do vinho.

“A ideia é trabalhar inicialmente com vinhos do estado do Rio de Janeiro, trazer esses vinhos para Maricá e criar aqui uma identidade ligada ao mar, à gastronomia e ao turismo, ampliando a presença da cidade também nesse segmento”, destacou o reitor da Universidade Livre do Vinho, Leonardo Cury.

Um dos principais marcos do evento foi a assinatura de um Termo de Fomento entre a Amar e a Associação de Agricultura Familiar de Maricá (Afamar), com repasse de R$ 150 mil para ações estruturantes voltadas ao setor. O investimento será destinado à mecanização agrícola, aquisição de insumos e fertilizantes, preparo do solo, cultivo, colheita, apoio ao acesso a crédito, valorização dos recursos naturais e ampliação do acesso a mercados.