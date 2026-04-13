1º Campeonato Municipal de Xadrez - Foto: Thamyris Mello

1º Campeonato Municipal de XadrezFoto: Thamyris Mello

Publicado 13/04/2026 10:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, realizou no sábado (11) o 1º Campeonato Maricaense de Xadrez no Centro Educacional de Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel, no Centro. O evento reuniu jogadores iniciantes, amadores e experientes, com o objetivo de incentivar a prática do xadrez no município e promover a integração entre os participantes.

A competição foi disputada pelo sistema suíço, com seis rodadas, modelo em que os enxadristas enfrentam adversários com pontuação semelhante ao longo do torneio. Cada partida teve duração máxima de 20 minutos, com disputas organizadas em categorias por faixa etária, ampliando o alcance do público.

“O xadrez envolve raciocínio, estratégia e dialoga com a ciência e a tecnologia. Esse é o primeiro campeonato municipal e a expectativa é ampliar esse movimento na cidade, com novos projetos e mais oportunidades”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, Sabrina Alves.

Participante da competição, o estudante Bernardo Class, de 14 anos, ressaltou a importância do incentivo ao esporte.

“É essencial ter eventos como esse, que valorizam outras modalidades além do futebol. O xadrez é incrível e iniciativas assim ajudam a dar mais visibilidade para quem gosta de jogar”, afirmou.

Gabriel Silva, de 15 anos, também enfatizou a relevância da iniciativa para a juventude.

“Já participei de outras competições e vejo como é importante fortalecer o xadrez na cidade. Eventos como esse incentivam mais pessoas a aprender e ajudam a desenvolver a modalidade em Maricá”, acrescentou.

Além das partidas, foi realizada uma pesquisa de campo com os participantes durante o evento, com foco na coleta de dados sobre o perfil do público, alcance territorial e demanda por projetos esportivos, contribuindo para o planejamento de novas ações no município.