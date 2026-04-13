1º Campeonato Municipal de XadrezFoto: Thamyris Mello
Maricá promove 1º Campeonato Municipal de Xadrez com participação de atletas de diferentes idades
Competição no CEM Joana Benedicta Rangel incentivou a prática do esporte e a integração entre jogadores
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Batalhão de Viaturas Anfíbias realiza treinamento na Restinga de Maricá
O treinamento garante que os Fuzileiros Navais estejam preparados para operar em ambientes inóspitos, a ação começou dia 09, segue no dia 10 e vai até o dia 11 de abril
Prefeitura de Maricá promove seminário sobre produção sustentável e reforça apoio à agricultura e à pesca
Encontro reuniu diálogos sobre produção e novas oportunidades para os setores
Maricá tem o maior sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do país
Vermelhinhas’ contam com 63 estações, conectando bairros e incentivando a mobilidade sustentável na cidade
Homem é preso em carro envolvido em vários furtos e é flagrado com peça automotiva furtada em Maricá
O veículo foi localizado após alerta do Ciosp e acabou sendo interceptado em São Jose do Imbassaí, apreendido e com elemento sendo conduzido
Maricá celebra no próximo fim de semana a ancestralidade africana
Programação cultural e gratuita, reúne dança, música, gastronomia e saberes ancestrais no Sítio Abèbè, promovendo o intercâmbio cultural
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