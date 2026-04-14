Agressor de mulher preso pelos Agentes da 82ª DPFoto: Jornal O DIA
Policiais Civis da 82ª DP prendem agressor de mulher em Itaipuaçu
O elemento descumpriu medida protetiva, o criminoso ainda violou a tornozeleira eletrônica que o monitorava
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Polícia Militar prende cinco traficantes de drogas no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu
Na ação uma enorme quantidade de entorpecentes foi apreendida, os elementos foram levados para a 82ª DP, juntamente com o material apreendio
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Competição de luta livre esportiva mobiliza atletas em Itaipuaçu
Evento contou com disputas em diversas categorias e competidores de diferentes estados
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