Agressor de mulher preso pelos Agentes da 82ª DP - Foto: Jornal O DIA

Agressor de mulher preso pelos Agentes da 82ª DPFoto: Jornal O DIA

Publicado 14/04/2026 16:22 | Atualizado 14/04/2026 16:22

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) prenderam em Itaipuaçu nesta terça feira (14) um agressor de mulher. O elemento já estava com um mandado de prisão em aberto por descumprir uma medida protetiva em favor da ex-companheira e por violar a tornozeleira eletrônica que o monitorava.

O criminoso identificado como Lúcio da Silva Bento (de 47 anos) foi preso pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No mês de fevereiro deste ano a companheira de Lúcio procurou a 82ª DP após ter sido violentamente agredida por ele, que na época foi localizado por Guardas Municipais da Patrulha Maria da Penha e o prenderam em flagrante pelo crime de Lesão Corporal, porém, Lúcio obteve liberdade provisória com algumas medidas restritivas como por exemplo, monitoramento eletrônico e compromisso de comparecer ao fórum bimestralmente.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 Lúcio violou o monitoramento eletrônico 21 vezes, então foi expedido um mandado de prisão preventiva. O homem foi preso em Itaipuaçu e levado para a 82ª DP onde o caso foi registrado, o preso já está a disposiçao do sistema prisional.