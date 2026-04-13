Oportunidades com cursos gratuitos de qualificação profissional - Foto: Bernardo Gomes

Oportunidades com cursos gratuitos de qualificação profissionalFoto: Bernardo Gomes

Publicado 13/04/2026 13:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Firjan SENAI, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional no município, com o objetivo de preparar a população para o mercado de trabalho e fortalecer a economia local. As formações acontecem no Polo Qualifica Maricá, em Itaipuaçu, e atendem moradores interessados em desenvolver e aprimorar habilidades.

Entre os cursos oferecidos está o de Auxiliar de Construção Civil, que reúne conteúdos teóricos e práticos voltados ao setor. Durante as aulas, os alunos aprendem conceitos fundamentais, além de conhecimentos técnicos aplicados às rotinas do canteiro de obras, contribuindo para uma formação completa.

Para o professor Getulio da Costa Pires, a iniciativa leva novos horizontes profissionais à população.

“O curso de Auxiliar de Construção Civil promove capacitação e amplia oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A formação combina aprendizado técnico e atividades práticas voltadas ao setor da construção, o que é fundamental para os alunos”, destacou.

As formações integram o investimento do município no desenvolvimento da mão de obra local e na geração de emprego e renda, preparando os moradores para atuar em novos empreendimentos, como o complexo turístico Maraey e o Plaza Maricá Shopping.

Além do curso de Auxiliar de Construção Civil, a parceria contempla outras formações na área da construção e gestão, como armador de ferragens, almoxarife e carpinteiro de obras, ampliando as possibilidades de inserção profissional e qualificação técnica.