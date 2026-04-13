Enorme quantidade de drogas apreendida pela PM no MCMV de Itaipuaçu - Foto: Jornal O DIA

Enorme quantidade de drogas apreendida pela PM no MCMV de ItaipuaçuFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/04/2026 16:15 | Atualizado 13/04/2026 16:15

Maricá - Cinco traficantes de drogas foram presos no fim da manhã desta segunda-feira (13) no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

A operação dos agentes do PATAMO da 6ª Cia teve o apoio da 5ª Cia, uma enorme quantidade de entorpecentes foi apreendida, segundo informações, a ação coordenada pelo Capitão Pedro, comandante da 6ª Cia, e foi realizada para coibir o tráfico de drogas na localidade



Quatro rádios transmissores e dois aparelhos celulares também foram apreendidos.



Os cinco elementos foram levados para a 82ª Delegacia (centro de Maricá), onde o caso foi registrado, juntamente com o material apreendido, em seguida os criminosos foram levados para a Central de Flagrantes, a 76ª DP, em Niterói.