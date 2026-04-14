Crédito para empreendedores em MaricáFoto: Julios Costa
Prefeitura de Maricá cria programa para ajudar empreendedores com acesso a crédito
Empreenda Maricá vai oferecer empréstimos para moradores investirem em seus negócios
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Polícia Militar prende cinco traficantes de drogas no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu
Na ação uma enorme quantidade de entorpecentes foi apreendida, os elementos foram levados para a 82ª DP, juntamente com o material apreendio
Prefeitura de Maricá amplia oportunidades com cursos gratuitos de qualificação profissional
Formações em diversas áreas preparam moradores para o mercado de trabalho e fortalecem a mão de obra local
Competição de luta livre esportiva mobiliza atletas em Itaipuaçu
Evento contou com disputas em diversas categorias e competidores de diferentes estados
Maricá promove 1º Campeonato Municipal de Xadrez com participação de atletas de diferentes idades
Competição no CEM Joana Benedicta Rangel incentivou a prática do esporte e a integração entre jogadores
Batalhão de Viaturas Anfíbias realiza treinamento na Restinga de Maricá
O treinamento garante que os Fuzileiros Navais estejam preparados para operar em ambientes inóspitos, a ação começou dia 09, segue no dia 10 e vai até o dia 11 de abril
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