União de Maricá em Paris - Foto: Emerson Pereira

União de Maricá em ParisFoto: Emerson Pereira

Publicado 15/04/2026 17:25 | Atualizado 15/04/2026 17:33

Maricá - A União de Maricá encerrou sua participação na 28ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris, consolidando sua presença em um dos mais importantes eventos de difusão da cultura brasileira no exterior. Ao longo desta terça (14), a escola levou muito samba à capital francesa, promovendo apresentações e interações com o público internacional.

Com uma comitiva formada por 22 integrantes, a agremiação integrou a programação oficial do festival, realizado no tradicional cinema L’Arlequin, em Paris.

“Estamos aqui trazendo a União de Maricá, nossa escola de samba campeã da Série Ouro, neste festival de cinema brasileiro aqui em Paris. E a gente acredita que quando uma escola entra na avenida, ela leva consigo não só a arte, mas ela leva milhares de trabalhadores, carpinteiros, cenógrafos, passistas, artistas de vários setores do carnaval e para a gente, é muito importante afirmar essa economia criativa em um festival importante como esse”, destacou Antônio Grassi, presidente da Maré, empresa de cultura e turismo de Maricá.

Na terça, o grupo realizou apresentações em frente e dentro do L’Arlequin, marcando presença na recepção de convidados e personalidades do cinema brasileiro. A escola também participou de ações ao longo das sessões e esteve presente em momentos especiais do festival.

A programação contou ainda com a participação da escola na recepção da cantora Alaíde Costa e do ator Antônio Pitanga, além de uma apresentação durante a festa de encerramento, reforçando o protagonismo da agremiação dentro do evento.

“O nosso carnaval, a nossa cultura, se fazendo presente aqui na Europa e se fortalecendo como o maior espetáculo da terra, como uma cultura construída por tantos artistas pretos que abriram tantas portas”, afirmou a porta-bandeira Ruth Alves.

Além das atividades oficiais, a comitiva também realizou ações externas pela cidade, com registros em pontos turísticos de Paris, fortalecendo a imagem da União de Maricá como representante do carnaval brasileiro no cenário internacional. O mestre-sala Julinho Nascimento celebrou o momento:

“Poder estar representando a nossa agremiação, enquanto política pública de valorização da nossa cultura, da nossa cidade, do nosso município de Maricá, é muito importante. A gente está aqui representando o nosso carnaval”, completou Julinho.

A participação da escola no festival reforça o seu projeto de expansão cultural, levando o samba para novos públicos e consolidando sua atuação para além da Marquês de Sapucaí.