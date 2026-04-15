Agressor de mulher preso pela Polícia Civil, em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Agressor de mulher preso pela Polícia Civil, em MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 15/04/2026 17:15

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá), através do Grupo de Investigação Complementar (GIC), realizaram na manhã desta quarta-feira (15) a prisão em flagrante de Tiago Freitas dos Santos de 36 anos, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira Solange Silva Lima de 43 anos. A ação da prisão foi desencadeada imediatamente após a vítima buscar socorro na unidade policial.

A vítima, apresentando visíveis marcas de agressão no rosto e braços, relatou aos agentes que foi mantida sob agressões físicas durante toda a madrugada. Segundo a vítima o agressor estaria com ciúmes dela, o que motivou a violência. Durante o atendimento, o Setor de Inteligência da 82ª DP constatou que o agressor já possui um histórico de criminalidade violenta, com dois registros de ocorrência anteriores por crimes graves no mesmo contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando a grande periculosidade e o risco iminente à vida da mulher.

Com base em informações técnicas e mapeamento digital, os agentes localizaram o paradeiro do autor no bairro Jardim Interlagos. O agressor estava trancado no interior da residência e, após cerco policial, não ofereceu resistência à prisão, admitindo o embate físico com a companheira ao ser questionado pelo Oficial de Polícia Civil durante a captura.

A prisão em flagrante foi fundamentada na Lei Maria da Penha e no Código Penal (lesão corporal). O meliante foi encaminhado a 82ª DP onde o caso foi registrado e em seguida para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A vítima recebeu escolta policial para pronto atendimento médico no Hospital Conde Modesto Leal, onde foi submetida a exames e cuidados hospitalares. A vítima recebeu o acolhimento e a assistência da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Maricá durante o atendimento na unidade de saúde.