Maricá recebe medalha do BOPEFoto: Divulgação
Maricá recebe medalha do Bope por apoio às ações de segurança pública
Reconhecimento foi concedido pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio a autoridades e civis que contribuem com operações estratégicas
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Unidade será a terceira do modelo CEPT e contará com estrutura integrada de ensino, cultura e esporte e se chamará CEPT Eduardo Galeano
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Agressor de mulher é preso em flagrante por Agentes da 82ª DP no Jardim Interlagos, Maricá
O elemento já possui histórico de violência doméstica, ele espancou a esposa durante toda a madrugada, mas na frente da Polícia não foi violento
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