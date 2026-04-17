Maricá recebe medalha do BOPE - Foto: Divulgação

Maricá recebe medalha do BOPEFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 09:15 | Atualizado 17/04/2026 09:15

Maricá - A cidade de Maricá foi reconhecida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) pelo apoio às ações de segurança pública. O município recebeu, nesta quinta-feira (16), a Medalha do Mérito das Operações Especiais, honraria destinada a autoridades e civis que se destacam pela contribuição às atividades da unidade e que simboliza o reconhecimento institucional pelo fortalecimento de iniciativas voltadas à segurança pública e pela cooperação entre o município e as forças policiais.

“A segurança pública precisa ser prioridade e contar com a força, a experiência e a dedicação desses profissionais para tornar o Rio e o Brasil mais seguros”, disse o prefeito Washington Quaquá durante a cerimônia, que também contou com a entrega de uma moção de aplausos ao tenente-coronel Marcelo Cobarge, comandante do Bope, aprovada pela Câmara Municipal.

O secretário de Segurança Cidadã de Maricá, coronel Júlio Veras, destacou o papel da parceria institucional. “A medalha concedida reconhece o apoio às ações de segurança pública e o posicionamento em defesa do trabalho das forças policiais”, afirmou.

O tenente-coronel Marcelo Cobarge ressaltou o apoio da gestão municipal. “Essa é uma homenagem que representa o reconhecimento da tropa ao apoio que a Prefeitura de Maricá tem dado às ações de segurança, sempre de forma equilibrada e comprometida com o trabalho dos policiais”.