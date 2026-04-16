Tradicional Festa de São Jorge será no Espraiado, em Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Tradicional Festa de São Jorge será no Espraiado, em MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 16/04/2026 13:10



A programação começa às 6h com a tradicional Alvorada, seguida de café da manhã comunitário às 6h30 e missa campal às 8h em homenagem ao santo guerreiro.

A partir das 13h, o público acompanha apresentações musicais com a cantora Jéssica Manilha e, às 15h30, o show da banda Tá Tudo em Casa. Às 18h30, sobem ao palco Betinho Bahia e Esmayer, seguidos por João Gabriel, às 20h30. O encerramento está previsto para as 23h.

“A programação em homenagem a São Jorge une fé, cultura e convivência, além de valorizar artistas locais e proporcionar um momento de encontro e celebração para toda a população”, destacou o secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson.

Cavalgada de São Jorge



A tradicional cavalgada integra a programação da Festa de São Jorge e reúne cavaleiros de diferentes regiões do município.

A concentração acontece a partir das 9h, na Rua Manoel José Carlos da Costa, no bairro Manoel Ribeiro. No local, o público poderá acompanhar apresentações dos artistas Jeferson Carvalho, das 11h às 12h, e de Raquel Fonseca, das 14h às 15h30.

A saída dos cavaleiros está prevista para as 16h, em direção à capela de São Jorge, no Espraiado, onde ocorre a chegada e a procissão.

Confira a programação completa:



Capela de São Jorge – Espraiado

06h – Alvorada

06h30 – Café da manhã comunitário

08h – Missa campal

13h – Jéssica Manilha

15h30 – Tá Tudo em Casa

18h30 – Betinho Bahia e Esmayer

20h30 – João Gabriel

23h – Encerramento

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, realiza na próxima quinta-feira (23) a programação da tradicional Festa de São Jorge, no Espraiado. O evento acontece na Capela de São Jorge, com shows de artistas locais e barracas com gastronomia variada.