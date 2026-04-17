Em clássico regional, Maricá F.C busca terceira vitória na Série D - Foto: Divulgação

Em clássico regional, Maricá F.C busca terceira vitória na Série DFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 18:55 | Atualizado 17/04/2026 18:56

Maricá - O Maricá Futebol Clube volta a campo neste sábado (18), às 17h, para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tsunami recebe o Sampaio Corrêa, da vizinha Saquarema, no Estádio Municipal João Saldanha, em Maricá. A equipe entra em campo diante de sua torcida para manter os 100% de aproveitamento na competição nacional e a liderança do Grupo A14. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cariocão TV na plataforma Youtube.



O bom momento reforça a confiança do elenco, que vem demonstrando evolução a cada rodada, com uma equipe organizada, competitiva e cada vez mais entrosada dentro de campo.



O clube aposta na força do João Saldanha como diferencial para o clássico regional. O time voltou a vencer no Caldeirão do Cordeirinho na primeira rodada da Série D, diante do Velo Clube.



Concentração na defesa, eficiência no ataque



O duelo também carrega o peso de um clássico regional, fator que eleva o nível de concentração e entrega dos atletas. A tendência é de um jogo disputado, no qual a eficiência nas duas áreas pode ser determinante para o resultado.



Dentro de campo, o Maricá tem se destacado pela consistência defensiva — sofreu apenas um gol em dois jogos — e pela capacidade de aproveitar as oportunidades no ataque. O equilíbrio entre os setores tem sido uma das marcas da equipe neste início de campeonato, consolidando um estilo de jogo seguro e eficiente.



O técnico Marcus Alexandre ressaltou a importância da concentração em um clássico e da sequência positiva na competição antes da estreia na Série A2. A primeira rodada da disputa regional foi adiada para o dia 29 de abril.



“Sabemos do peso e da importância que é enfrentar o Sampaio Corrêa. É um clássico regional, um jogo que mexe com o torcedor, mas estamos preparados e confiantes para manter a boa fase na competição. A equipe vem evoluindo rodada a rodada, ganhando consistência e confiança. Nosso objetivo é dar sequência a esse momento positivo, respeitando o adversário, mas buscando impor o nosso jogo dentro de casa.”



Recorde à vista



O jogo também será especial para o lateral Magno Nunes. Ao entrar em campo, o defensor se tornará o recordista de jogos da história do Maricá F.C. Atualmente, ele divide a marca com o meia Walber, com 92 jogos. E os dois se reencontrarão em campo, pois Walber foi recentemente anunciado pelo adversário de amanhã. Outro reencontro será com seu ex-comandante, o técnico Reinaldo, que deixou o Maricá F.C durante o Campeonato Carioca e atualmente treina o rival de Saquarema.



Magno teve sua primeira passagem pelo clube em 2020. Após períodos de empréstimo, retornou em definitivo em 2024 e, desde então, segue no elenco.



“Bater esse recorde será uma honra e um orgulho muito grandes. O Maricá F.C faz parte da minha vida. Virou minha segunda família. E chegar a essa marca mostra o que ele representa para mim. Agora, mais importante do que a marca será a vitória e a liderança do nosso grupo”, afirmou Magno.