Novo polo oferece qualificação e geração de renda para mulheres - Foto: Divulgação

Novo polo oferece qualificação e geração de renda para mulheresFoto: Divulgação

Publicado 19/04/2026 13:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou neste sábado (18), em Itaipuaçu, um espaço dedicado à promoção do empreendedorismo, da formação e do empoderamento feminino. A iniciativa envolve a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, a Escola Municipal de Governo e o Instituto Criar Mulher.

Localizado no Jardim Atlântico Oeste, o local foi criado para ampliar o acesso das mulheres a oportunidades de qualificação, acolhimento e fortalecimento da autonomia, com atividades voltadas à inclusão produtiva e ao desenvolvimento pessoal. A inauguração contou com diversas atividades, como desfile, apresentações musicais e artísticas, sorteio de brindes, além de instruções práticas – como prevenção à incêndio e instruções de socorro à engasgo.

“A missão do projeto é clara: promover o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo social. E isso significa abrir caminhos reais para que cada mulher aqui conquiste sua autonomia, gere sua própria renda e transforme a sua própria história. Mulheres que criam, que se reinventam, que encontram na costura sustentável não apenas uma fonte de renda, mas também uma forma de expressão, de cuidado com o meio ambiente e de fortalecimento coletivo”, comentou a secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas Bastos.

O polo passa a atuar como referência para mulheres que buscam formação, redes de apoio e caminhos para a independência econômica e social, reforçando a política pública municipal de promoção de direitos, acolhimento e ampliação de oportunidades nos territórios. “Espero que cada mulher aqui se sinta acolhida e respeitada, porque acima de tudo nós precisamos de respeito”, destacou a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

Entre as ações oferecidas está o projeto de Costura Criativa e Sustentável, voltado à geração de renda, capacitação e estímulo ao protagonismo feminino. A proposta inclui ainda atividades pedagógicas e iniciativas de apoio para a construção de trajetórias mais autônomas em diferentes contextos sociais. “O governo apoia aquilo que dá resultado, não aquilo só para fazer política, tem que dar entrega para a população, tem que estar envolvido para a comunidade”, concluiu a secretária de Representação e Articulação Institucional, Ivana Moura.