Maryanne Hipólito, nova musa da União de Maricá para o Grupo Especial - Foto: Fausto Eduardo

Maryanne Hipólito, nova musa da União de Maricá para o Grupo EspecialFoto: Fausto Eduardo

Publicado 25/04/2026 14:35 | Atualizado 25/04/2026 14:36

Maricá - Após suspense nas redes sociais, a União de Maricá revelou mais um nome do seu time de musas para o Carnaval 2027. Horas antes da Feijoada do Padroeiro, que acontece neste sábado (25), a escola confirmou a chegada de Maryanne Hipólito como nova musa. Terceira confirmada para o próximo ano, a sambista se junta às recém-chegadas Mari Mola e Vanessa Alves, além da musa da comunidade Aninha Estrela e de Thai Rodrigues.

Com paixão, talento e representatividade, Maryanne Hipólito se consagrou como um dos grandes nomes do Carnaval carioca. A trajetória da nova musa começou ainda na infância, na ala mirim da Caprichosos de Pilares, em 2004. Ao longo dos anos, acumulou passagens por escolas como São Clemente, Viradouro, Estácio de Sá e Acadêmicos do Cubango, destacando-se em diferentes funções, de passista à musa, de madrinha à rainha de bateria.

No Acadêmicos do Salgueiro, onde desfilou por 12 anos como passista, também foi destaque de carro e musa, além de rainha do Carnaval de Niterói e de bateria do Sossego, na Série Ouro. Em 2026, reinou à frente da bateria Sintonia de Cavalcante, da Em Cima da Hora. Sua chegada à Maricá reforça a filosofia da escola de valorizar e dar protagonismo às mulheres do samba.

No Carnaval 2027, a escola abrirá os desfiles do Grupo Especial, no dia 7 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.