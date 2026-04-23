São Jorge é celebrado em Maricá - Foto: Elsson Campos

São Jorge é celebrado em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 23/04/2026 17:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu, nesta quarta-feira (23), uma manhã marcada por fé, emoção e tradição no Espraiado. A Festa de São Jorge foi realizada por meio das Secretarias de Assuntos Religiosos, Promoção de Eventos, Juventude e Participação Popular. O evento reuniu devotos, moradores e visitantes logo nas primeiras horas do dia para celebrar o santo guerreiro em um ambiente de religiosidade, convivência comunitária e valorização das raízes culturais do município.

A programação teve início com a alvorada, seguida de café da manhã comunitário. Às 8h, a missa campal em homenagem a São Jorge reforçou o caráter espiritual e cultural da celebração, uma das mais simbólicas do calendário religioso de Maricá.

O secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, destacou a importância do resgate e da valorização da tradição religiosa no município. “Estamos fortalecendo essa tradição religiosa. Cinco da manhã e o espaço já estava cheio, com muita emoção, fé e carinho das pessoas celebrando esse dia tão importante. É uma alegria muito grande poder entregar um evento como esse, que resgata uma tradição de Maricá e valoriza as nossas raízes”, disse.

A secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos, destacou o vínculo afetivo da festa com a história do bairro e da cidade. “Sou cria do Espraiado e ver essa festa crescer ao longo dos anos emociona muito. É uma tradição que reúne pessoas, histórias, memória e fé. São Jorge representa luta, resistência e proteção, valores que também fazem parte da identidade do povo maricaense”, afirmou.

Presente na celebração, o historiador Vitor Hugo ressaltou a força histórica e afetiva da devoção a São Jorge no Espraiado. “Essa capela foi construída pelos próprios moradores a partir da década de 1970, mas a devoção ao santo guerreiro é muito mais antiga. O mais bonito é perceber que aqui não se celebra apenas a fé, mas também o encontro entre as pessoas, os amigos e a comunidade. São Jorge é um santo muito querido, que transita por diferentes tradições cristãs e, por isso mesmo, é tão venerado e tão presente na cultura brasileira”, disse.

Morador de Maricá há 40 anos, Paulo Araújo falou sobre sua relação com o santo. “São Jorge sempre foi muito importante para mim. Em todos os momentos difíceis, nas horas de aflição e de doença, eu sempre recorri a ele com fé e esperança. É uma devoção muito forte e que me acompanha há muitos anos”, contou.

Programação segue ao longo do dia

Além das atividades religiosas pela manhã, a celebração continua ao longo do dia com apresentações musicais, barracas de gastronomia variada e a tradicional cavalgada, que reúne cavaleiros de diferentes regiões do município.

A partir das 13h, o público acompanha show da cantora Jéssica Manilha e, às 15h30, sobe ao palco a banda Tá Tudo em Casa.

A cavalgada movimenta a programação, com concentração na Rua Manoel José Carlos da Costa, no bairro Manoel Ribeiro, onde também acontecem apresentações culturais. Jeferson Carvalho foi o primeiro a se apresentar, seguido de Raquel Fonseca. A saída dos cavaleiros está prevista para as 16h, em direção à Capela de São Jorge, no Espraiado.