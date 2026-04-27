Feira de Agricultura familiar em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Feira de Agricultura familiar em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 10:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, promoveu no último sábado (25), a Feira de Agricultura Familiar de Itaipuaçu. A iniciativa reuniu produtores e expositores com oferta de alimentos orgânicos, gastronomia artesanal, artesanato e outros itens, com o objetivo de incentivar a produção local e a movimentação da economia do município.

“A Feira de Agricultura Familiar tem um papel estratégico na promoção da segurança alimentar no município, ao garantir o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade, produzidos localmente”, afirmou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Durante o evento, o público pôde encontrar e adquirir hortifrutigranjeiros, plantas, geleias, pães, biscoitos e massas, além de bebidas artesanais, como licores, cervejas e cachaças. A programação também contou com a exposição de produtos artesanais e trabalhos desenvolvidos por empreendedores da região.

Moradora de Itaipuaçu, Maria Angela contou que participa de todas as edições da feira para comprar produtos e incentivar a produção local.

“Eu gosto muito de vir à feira porque encontro produtos de qualidade. Dá para comprar direto de quem planta, e isso faz muita diferença. Além disso, é um momento de passeio, de encontrar as pessoas e valorizar o trabalho de quem é daqui”, disse.