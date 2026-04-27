Mauro Cordeiro é o novo enredista da União de MaricáFoto: Fausto Eduardo
Mauro Cordeiro é o novo enredista da União de Maricá para o Carnaval 2027
Pesquisador e professor, ele reforça a equipe do carnavalesco Edson Pereira na estreia da escola no Grupo Especial
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Feira de Agricultura Familiar movimenta Itaipuaçu
O evento valorizou produtores locais, reuniu expositores e ampliou o acesso da população à gastronomia artesanal
Maryanne Hipólito é confirmada como nova musa da União de Maricá para o Grupo Especial
Agremiação reforça elenco para o Carnaval 2027 com foco na valorização da mulher sambista
Policia Civil prende homem por descumprir medida protetiva no barro do Caxito, em Maricá
O elemento já responde há várias inquéritos da Lei Maria da Penha, este ano já é o oitavo homem preso pelos agentes da 82ª pelo mesmo crime
Maricá celebra São Jorge com programação religiosa, cavalgada e valorização das tradições populares
Evento promovido pela Prefeitura reúne centenas de devotos no Espraiado com missa, shows e тradicional cavalgada ao longo do dia
Show de Jorge Aragão vai embalar a Feijoada de São Jorge da união de Maricá
Será no sábado (25), na quadra da escola, no Centro de Maricá e haverá também a apresentação oficial da equipe que conduzirá a agremiação em sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027
Policia Militar faz a maior apreensão de drogas da história de Maricá, R$ 1,4 milhão de entorpecentes foram retirados das ruas de Itaipuaçu
Houve troca de tiros, um gerente do tráfico foi baleado e encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e permanece sob custódia, o caso aconteceu no Minha Casa Minha Vida
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