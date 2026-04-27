Mauro Cordeiro é o novo enredista da União de Maricá - Foto: Fausto Eduardo

Mauro Cordeiro é o novo enredista da União de MaricáFoto: Fausto Eduardo

Publicado 27/04/2026 12:12

Maricá - A União de Maricá anunciou, nesta segunda-feira (27), a chegada de Mauro Cordeiro como enredista para o Carnaval 2027. Com trajetória que une pesquisa acadêmica e vivência no universo do samba, o profissional passa a integrar a equipe liderada pelo carnavalesco Edson Pereira, contribuindo diretamente para a construção narrativa do enredo que marcará a estreia da escola no Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, em 2027.

Professor do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, Mauro é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Etnografia e Crítica Cultural da UFRJ, mestre em Ciências Sociais pela PUC-Rio e licenciado em Ciências Sociais pela UFRRJ. Sua atuação é voltada para os estudos sobre cultura e sociedade, com ênfase no samba carioca.

Mauro Cordeiro celebrou a oportunidade de integrar o projeto da União de Maricá e demonstrou entusiasmo com o desafio de contribuir com a escola, destacando o espírito coletivo e a ambição de realizar um desfile marcante na Sapucaí.

"É uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe, desse time que a União de Maricá está montando para sua estreia no Grupo Especial. Toda a minha dedicação e esforço para que a gente, junto, consiga fazer um grande desfile e fazer história na Marquês de Sapucaí. Estou animado para trabalhar com o Edson Pereira e somar na equipe do carnavalesco", destacou o enredista, que foi apresentado aos maricaenses no último sábado (25), durante a Feijoada do Padroeiro, na quadra da escola.

Filiado à Associação Brasileira de Antropologia (ABA), onde integra o Comitê de Antropólogas/os Negras/os, e à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), Mauro também é um dos fundadores do Pensamento Social do Samba, iniciativa que se consolidou como o grupo de pesquisa PSS – Laboratório de Pesquisa Pensamento Social do Samba (CP2/CNPq), voltado à produção e difusão de conhecimento sobre o universo do samba.

Cria do Salgueiro, Mauro carrega uma relação direta com o carnaval, unindo vivência e produção intelectual sobre a cultura carnavalesca. No currículo, também possui passagem como enredista pela Beija-Flor de Nilópolis, reforçando sua experiência na elaboração de narrativas para o desfile.

A chegada de Mauro Cordeiro integra o planejamento da União de Maricá para o Carnaval 2027. A escola será a primeira a desfilar no dia 7 de fevereiro.