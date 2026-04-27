Pedreiro é preso e material furtado é recuperadoFoto: Jornal O DIA
Segundo informações, a guarnição foi acionada para verificar um furto em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel, que relatou ter descoberto o crime ao analisar imagens do sistema de monitoramento no dia anterior, domingo (26).
As gravações mostraram dois homens — um pedreiro e seu ajudante, que prestavam serviço no imóvel — retirando dois televisores e um aparelho de som do interior da casa.
Segundo a vítima, após perceber o furto, ela acionou o serviço 190 e retornou ao imóvel, onde encontrou um dos suspeitos trabalhando normalmente no local, aguardando a chegada da equipe policial.
Durante a abordagem, registrada por câmeras corporais, o homem confessou ter furtado o aparelho de som e informou que o segundo suspeito teria levado os televisores e escondido os equipamentos na residência da companheira.
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