"Madrugadao", preso pela Polícia Civil - Foto: Jornal O DIA

"Madrugadao", preso pela Polícia CivilFoto: Jornal O DIA

Publicado 27/04/2026 21:24

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) em ação conjunta com agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam um conhecido criminoso, foragido da Justiça, na tarde desta segunda-feira (27) durante uma ação em Inoã.



Segundo informações, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória contra um conhecido criminoso; Anderson dos Santos Lima, de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Madrugadão”.



A prisão aconteceu na Rua Almerinda Pereira da Rosa, nas proximidades da comunidade Risca Faca.



Os agentes após um intenso trabalho de investigação, análise de dados e troca de informações de inteligência entre as unidades, foi possível identificar que o homem estava escondido na região havia alguns meses.



O elemento foi identificado, preso não ofereceu resistência ao receber voz de prisão.



“Madrugadão” é oriundo da comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na capital e foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tratam de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



“Madrugadão” já possui uma vasta ficha criminal como anotações por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e tráfico de drogas.



Ele foi encaminhado para a 82ª Dp onde o caso foi registrado e já foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.