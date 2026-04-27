"Madrugadao", preso pela Polícia CivilFoto: Jornal O DIA
Segundo informações, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória contra um conhecido criminoso; Anderson dos Santos Lima, de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Madrugadão”.
A prisão aconteceu na Rua Almerinda Pereira da Rosa, nas proximidades da comunidade Risca Faca.
Os agentes após um intenso trabalho de investigação, análise de dados e troca de informações de inteligência entre as unidades, foi possível identificar que o homem estava escondido na região havia alguns meses.
O elemento foi identificado, preso não ofereceu resistência ao receber voz de prisão.
“Madrugadão” já possui uma vasta ficha criminal como anotações por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e tráfico de drogas.
Ele foi encaminhado para a 82ª Dp onde o caso foi registrado e já foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.
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