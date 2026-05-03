Maricá na Brasil Origem Week - Foto: Divulgação

Maricá na Brasil Origem Week Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 13:23 | Atualizado 03/05/2026 13:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá Alimentos (Amar), encerrou neste domingo (03/05) sua participação na Brasil Origem Week, feira internacional realizada em Porto, Portugal. Ao longo de três dias, o município apresentou produtos, potencialidades econômicas e iniciativas voltadas à valorização da produção local.

“Minha gente, hoje conclui-se a participação de Maricá no 'Brasil Origin Week', que é um evento que junta criatividade do Brasil inteiro, produtos naturais, criatividades do Brasil inteiro na cidade do Porto, em Portugal. O nosso trabalho é projetar Maricá para o mundo, fortalecendo a economia, gerando empregos, ótimos empregos no turismo, na agricultura, na indústria para o nosso povo, melhorando a vida do povo e internacionalizando o nome da nossa cidade”, afirmou o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

Destaque na produção local

No último dia de programação, a Amar promoveu uma experiência gastronômica com a preparação de um prato elaborado pelas chefs Ana Paula e Taiana Rodrigues, utilizando produtos da agricultura familiar de Maricá. A ação destacou a qualidade dos alimentos e reforçou a identidade gastronômica do município junto ao público internacional.