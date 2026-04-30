Agressor preso responde a outros crimes da Lei Maria da Penha - Foto: Jornal O DIA

Agressor preso responde a outros crimes da Lei Maria da PenhaFoto: Jornal O DIA

Publicado 30/04/2026 12:46 | Atualizado 30/04/2026 12:47

Maricá - Agentes da 82ª DP, prenderam na manhã desta quinta-feira (30), um homem por descumprir uma medida protetiva a favor de sua ex-companheira, o elemento foi preso no bairro de São José do Imbassaí.



O agressor responde a outros três inquéritos da Lei Maria da Penha na 82ª DP pelos crimes de lesão corporal, crime de violência psicológica contra mulher, além do descumprimento de medida protetiva.



O casal já estava separado e o acusado ficou seguindo a ex-mulher pela região central de Maricá.



O que chama a atenção é o fato de que somente neste ano de 2026 é o nono homem preso pela 82ª DP pelo crime de descumprimento de medida protetiva.



O Delegado Titular da 82ª DP reforça o compromisso da Polícia Civil para combater os crimes de violência doméstica na cidade.