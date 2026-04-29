Caminhada da Terceira Idade nos Caminhos de Darwin em Itaocaia ValleyFoto: Katito Carvalho
Maricá promove atividade de integração e bem-estar para idosos no Caminho de Darwin
Trilha reuniu participantes da Casa da Terceira Idade em experiência de lazer, aprendizado e contato com a natureza
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Homem é preso com revólver dentro de ônibus em Ponta Negra, Maricá
O elemento estava com um revólver calibre 38 e confessou para a Polícia Militar que sua intenção era assaltar os passageiros do ônibus, porém os agentes frustaram a ação criminosa
Maricá cria instituição para ampliar oferta de ensino superior e técnico à população
UNIMAR vai oferecer bolsas de estudo a moradores e transformar unidades de saúde e escolas em polos integrados de formação, pesquisa e inovação
Maricá celebra Dia do Trabalhador com vagas de emprego, serviços gratuitos e shows no Parque Nanci
Iniciativa promovida pela Prefeitura inclui capacitação, empreendedorismo e atrações musicais, confira a programação que celebrará o Trabalhador na sexta e no sábado
"Madrugadão" do Complexo da Maré é preso pela Polícia Civil em Inoã, Maricá
O criminoso possui uma vasta ficha criminal como anotações por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e tráfico de drogas
Prefeitura de Maricá realiza mutirão para levar serviços essenciais à população
Iniciativa reúne atendimentos sociais, de saúde e documentação em ação integrada no município
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