Caminhada da Terceira Idade nos Caminhos de Darwin em Itaocaia Valley - Foto: Katito Carvalho

Caminhada da Terceira Idade nos Caminhos de Darwin em Itaocaia ValleyFoto: Katito Carvalho

Publicado 29/04/2026 16:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, realizou nesta quarta-feira (29) uma trilha no Caminho de Darwin, em Itaipuaçu, com alunos das Casas da Terceira Idade de Guaratiba e Ponta Negra. A atividade aconteceu no Parque Estadual da Serra da Tiririca e proporcionou aos participantes uma manhã de integração, bem-estar e valorização do patrimônio natural e histórico do município.

O percurso levou o grupo até o Núcleo Darwin, centro de referência em educação ambiental localizado dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). O espaço integra a rota ecológica que remete à passagem do naturalista Charles Darwin pela região em 1832. Durante a trilha, os idosos puderam conhecer mais sobre a biodiversidade local e vivenciar uma experiência de imersão na Mata Atlântica.

A ação contou com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), responsável por apresentar aos visitantes o trabalho de preservação ambiental desenvolvido na unidade. Além da trilha, os participantes também visitaram espaços educativos com exposições de animais taxidermizados, amostras geológicas e registros históricos relacionados à passagem de Darwin pelo território.

Para a coordenadora da Casa da Terceira Idade de Guaratiba, Nayane de Oliveira, iniciativas como essa ampliam o acesso dos idosos ao lazer e ao conhecimento. “Os passeios são extremamente importantes porque mostram aos idosos tudo o que o nosso município tem a oferecer. Muitos não conheciam esse espaço e hoje puderam viver uma experiência diferente, com atividade física, aprendizado e contato com a natureza. É gratificante ver o brilho nos olhos deles em momentos assim”, destacou.

O pesquisador do INEA e adjunto técnico Tiago Ferreira da Silva ressaltou a importância da aproximação da população com as unidades de conservação. “A preservação começa pelo conhecimento. Quando as pessoas entram em contato com a floresta e entendem sua riqueza, passam a valorizar e proteger esse espaço. Esse tipo de atividade aproxima a comunidade da natureza e fortalece a consciência ambiental”, afirmou.