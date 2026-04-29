UNIMAR vai oferecer bolsas de estudo a moradores e transformar unidades de saúde e escolas em polos integrados de formaçãoFoto: Clarildo Menezes
Maricá cria instituição para ampliar oferta de ensino superior e técnico à população
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Maricá celebra Dia do Trabalhador com vagas de emprego, serviços gratuitos e shows no Parque Nanci
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"Madrugadão" do Complexo da Maré é preso pela Polícia Civil em Inoã, Maricá
O criminoso possui uma vasta ficha criminal como anotações por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e tráfico de drogas
Prefeitura de Maricá realiza mutirão para levar serviços essenciais à população
Iniciativa reúne atendimentos sociais, de saúde e documentação em ação integrada no município
Dupla de pedreiros é presa por furto a residência em Itaipuaçu
Além das câmeras flagrarem o crime, ele confessou o crime após ser abordado pela Polícia Militar e apontou seu ajudante como comparsa
Celebração de Ogum reúne fiéis e destaca cultura de matriz africana em Maricá
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