UNIMAR vai oferecer bolsas de estudo a moradores e transformar unidades de saúde e escolas em polos integrados de formação - Foto: Clarildo Menezes

UNIMAR vai oferecer bolsas de estudo a moradores e transformar unidades de saúde e escolas em polos integrados de formaçãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 29/04/2026 10:51 | Atualizado 29/04/2026 10:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai ampliar a oferta de ensino superior e técnico no município com a criação da Instituição Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (UNIMAR). O projeto de lei enviado pelo prefeito Washington Quaquá à Câmara Municipal foi aprovado nesta terça-feira (28), oficializando a criação do centro. A UNIMAR também prevê ações voltadas à pesquisa e tecnologia, alinhadas às demandas de desenvolvimento econômico da cidade.

“A criação da UNIMAR é um momento histórico para a cidade. É resultado de um trabalho para desenvolver a educação e a economia maricaense, oferecendo gratuitamente cursos de diversas áreas para capacitar a população”, destacou o prefeito Washington Quaquá.

A iniciativa será articulada ao programa Passaporte Universitário, permitindo que o município custeie integralmente as vagas oferecidas por meio de bolsas.

A UNIMAR foi estruturada para integrar o ensino à prestação de serviços públicos. As unidades de saúde da rede municipal passam a integrar a estrutura acadêmica, funcionando como polos de formação e pesquisa. Da mesma forma, escolas municipais poderão atuar como unidades de aplicação, servindo de base para estágios, desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas e capacitação contínua de equipes.

O centro também contará com ambientes destinados à incubação de startups e projetos de base tecnológica, além de atuar como um polo de inteligência urbana, produzindo dados, estatísticas e pesquisas para apoiar a Prefeitura na formulação e no monitoramento de políticas públicas.