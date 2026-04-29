Homem preso com arma de fogo dentro de coletivo - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Homem preso com arma de fogo dentro de coletivoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 29/04/2026 13:09 | Atualizado 29/04/2026 13:12

Maricá - Um homem foi preso após ser flagrado com um revólver dentro de um ônibus na tarde desta terça-feira (28), na Estrada da Gamboa, em Ponta Negra.

De acordo com relatos, equipes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Companhia do 12º BPM, receberam uma denúncia informando que um suspeito estaria armado dentro do coletivo da linha 09 – Ponte Preta.

Os policiais rapidamente rastrearam o trajeto do coletivo, que estava em trânsito, deram ordem de parada ao ônibus vermelhinho, e realizaram a abordagem ao suspeito.

Durante a revista, foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com numeração suprimida. A arma estava sem munições.

Os agentes informaram que o criminoso teria a intenção de realizar um roubo contra os passageiros do ônibus, mas a ação foi frustrada antes que o crime acontecesse.

O meliante, de 30 anos, foi detido e encaminhado junto com a arma apreendida para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado e ele permaneceu preso em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.