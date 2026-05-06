Escola de Idosos resgata autonomia da terceira idade em Maricá - Foto: Divulgação

Escola de Idosos resgata autonomia da terceira idade em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 16:45 | Atualizado 06/05/2026 16:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Educação e Políticas para a Terceira Idade, desenvolve o projeto Escola de Idosos para promover a inclusão e a valorização do desenvolvimento desse público no município. As atividades ocorrem no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu, e no Centro, onde os participantes contam com uma estrutura que inclui materiais didáticos e telas interativas para atividades culturais.

O projeto é voltado à Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), abrangendo o Ensino Fundamental I e II. A iniciativa atua diretamente na saúde dos alunos, auxiliando no combate ao isolamento social e no estímulo intelectual necessário para retardar o desgaste natural do envelhecimento.

“O projeto resgata a autonomia do idoso em suas atividades cotidianas. Temos resultados que comprovam a reversão de quadros de depressão e o retardamento de doenças como o Alzheimer por meio do incentivo cognitivo, oferecendo bem-estar integral”, destacou Adriana Ribeiro, gerente de ensino de Educação para Idosos.

Para Joelma Almeida, de 75 anos, aluna de uma das unidades, a convivência e o acesso ao conhecimento transformam a rotina.

“Sempre tive o sonho de estudar e realizei esse desejo na Escola de Idoso. É gratificante aprender coisas novas, ter o apoio de professores maravilhosos e fazer amigos. Esse projeto me transformou em uma pessoa mais feliz e forte”, ressaltou.

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Educação e Políticas para a Terceira Idade, desenvolve o projeto Escola de Idosos para promover a inclusão e a valorização do desenvolvimento desse público no município. As atividades ocorrem no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu, e no Centro, onde os participantes contam com uma estrutura que inclui materiais didáticos e telas interativas para atividades culturais.





O projeto é voltado à Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), abrangendo o Ensino Fundamental I e II. A iniciativa atua diretamente na saúde dos alunos, auxiliando no combate ao isolamento social e no estímulo intelectual necessário para retardar o desgaste natural do envelhecimento.



“O projeto resgata a autonomia do idoso em suas atividades cotidianas. Temos resultados que comprovam a reversão de quadros de depressão e o retardamento de doenças como o Alzheimer por meio do incentivo cognitivo, oferecendo bem-estar integral”, destacou Adriana Ribeiro, gerente de ensino de Educação para Idosos.



Para Joelma Almeida, de 75 anos, aluna de uma das unidades, a convivência e o acesso ao conhecimento transformam a rotina.



“Sempre tive o sonho de estudar e realizei esse desejo na Escola de Idoso. É gratificante aprender coisas novas, ter o apoio de professores maravilhosos e fazer amigos. Esse projeto me transformou em uma pessoa mais feliz e forte”, ressaltou.



