Inscrições para a escola mirim Sementes de Maricá estão abertas até dia 7 de maio - Foto: Divulgação

Inscrições para a escola mirim Sementes de Maricá estão abertas até dia 7 de maioFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 10:45 | Atualizado 05/05/2026 10:46

Maricá - A União de Maricá abriu nesta segunda-feira (05) as inscrições para crianças e jovens que desejam desfilar pela escola mirim Sementes de Maricá no Carnaval 2027. O processo será realizado presencialmente na quadra da agremiação, no centro de Maricá, e marca mais uma etapa na formação de novos integrantes da comunidade. A iniciativa busca ampliar a participação infantil e juvenil dentro do universo do samba.

Voltado para o público de 5 a 17 anos, o projeto tem como proposta incentivar o contato com o carnaval desde cedo, promovendo experiências ligadas à cultura, à dança e ao desfile. A escola mirim funciona como um espaço de aprendizado e desenvolvimento artístico, contribuindo para a formação de futuros componentes da agremiação. A ação também reforça o vínculo entre a escola e a comunidade.

As inscrições acontecem nos dias 5, 6 e 7 de maio, das 18h às 20h, na quadra da União de Maricá, e seguem até o preenchimento total das vagas disponíveis. Para realizar o cadastro, é necessário que o responsável legal compareça ao local portando duas fotos 3x4 da criança, declaração escolar, cópia da identidade da criança, cópia da identidade e CPF do responsável, além de comprovante de residência atualizado. A ficha de inscrição será preenchida no momento do atendimento.

As inscrições de menores de idade devem ser feitas obrigatoriamente pelo responsável legal, mediante assinatura de autorização e entrega completa da documentação exigida, sem pendências. A organização informa que não serão aceitos cadastros com documentação incompleta. O atendimento será realizado exclusivamente nos dias e horários divulgados.

A Sementes de Maricá será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, abrindo os desfiles das escolas mirins no dia 12 de fevereiro de 2027.