CRAS de Inoã é revitalizado e reinaugurado - Foto: Bernardo Gomes

CRAS de Inoã é revitalizado e reinauguradoFoto: Bernardo Gomes

Publicado 05/05/2026 10:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, reinaugurou nesta segunda-feira (04) o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Inoã. A unidade foi revitalizada, com a ampliação dos serviços e uma estrutura mais adequada para o acolhimento das famílias.

Entre as novidades está a implantação de um Posto de Identificação Civil dentro do próprio CRAS, permitindo que os moradores emitam documentos de identidade sem a necessidade de se deslocar para outras regiões. A unidade também passou a contar com salas de atendimento com sigilo, destinadas ao Cadastro Único, acompanhamento social, atendimento psicológico e outras demandas da assistência social. Outro destaque é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que oferecerá oficinas voltadas aos moradores da localidade.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares, destacou que a entrega representa um avanço na qualificação dos equipamentos públicos da assistência social no município. “É a demonstração do nosso compromisso em oferecer um serviço cada vez melhor para a população. Essa entrega é resultado de um ano de muito trabalho e de uma equipe que se dedica todos os dias a transformar a vida de quem mais precisa”, destacou.

De acordo com a coordenadora de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Marina Campos, o CRAS é a principal porta de entrada da população para acessar os serviços da política de assistência social. “O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. É aqui que as famílias em situação de vulnerabilidade são acolhidas, recebem atendimento social e passam a ser acompanhadas de forma integral. Hoje, Maricá conta com nove CRAS distribuídos pelos territórios, de portas abertas para quem precisa acessar a assistência social”, explicou.

A unidade revitalizada também conta com uma sala dedicada ao Serviço de Convivência, fortalecendo ações de integração, acompanhamento e desenvolvimento de atividades com famílias, crianças, adolescentes, idosos e demais públicos atendidos pela rede socioassistencial. A proposta é que o espaço seja utilizado de forma articulada com outras políticas públicas, como esporte, cidadania e inclusão social.

Moradora do bairro, Ione Maria, elogiou a nova estrutura. “Gostei muito da inauguração. O CRAS ficou muito bonito e melhorou bastante para nós, moradores daqui. Todos os envolvidos estão de parabéns”, disse.

Também moradora de Inoã, Hanaylta Braga destacou a importância da entrega para a comunidade. “Gostei muito. Foi um evento muito bonito e o CRAS ficou maravilhoso. É uma conquista importante para quem mora aqui”, concluiu.