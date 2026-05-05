CRAS de Inoã é revitalizado e reinauguradoFoto: Bernardo Gomes
Maricá amplia atendimento social com reinauguração do CRAS de Inoã
Unidade revitalizada passa a contar com novos serviços, entre eles o posto de identificação civil para emissão de documentos
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Maricá encerra Festa da Pesca com grande participação do público em Itaipuaçu
Evento reuniu famílias, pescadores e visitantes durante dois dias de programação
Maricá encerra participação em feira internacional com destaque para gastronomia local
Amar promove experiência culinária com produtos da agricultura familiar no último dia da Brasil Origem Week
Policia Civil prende agressor de mulher por descumprir medida protetiva em São José, Maricá
O homem responde a outros três inquéritos da Lei Maria da Penha e estava perseguindo a ex-companheira pela região central da cidade
Maricá promove atividade de integração e bem-estar para idosos no Caminho de Darwin
Trilha reuniu participantes da Casa da Terceira Idade em experiência de lazer, aprendizado e contato com a natureza
Homem é preso com revólver dentro de ônibus em Ponta Negra, Maricá
O elemento estava com um revólver calibre 38 e confessou para a Polícia Militar que sua intenção era assaltar os passageiros do ônibus, porém os agentes frustaram a ação criminosa
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