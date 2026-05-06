Fórum de atuação integrada em áreas de vulnerabilidade social em MaricáFoto: Jader Rocha
Prefeitura de Maricá fortalece atuação em áreas de vulnerabilidade social
Fórum Tecendo a Rede reuniu representantes do município para articular ações, ampliar diálogos e qualificar o atendimento à população
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