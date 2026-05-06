Fórum de atuação integrada em áreas de vulnerabilidade social em Maricá - Foto: Jader Rocha

Fórum de atuação integrada em áreas de vulnerabilidade social em MaricáFoto: Jader Rocha

Publicado 06/05/2026 08:26 | Atualizado 06/05/2026 08:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promoveu nesta terça-feira (05) mais uma edição do Fórum Tecendo a Rede 2026. O encontro, realizado no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, reuniu representantes de 13 secretarias municipais com o objetivo de fortalecer a articulação intersetorial e aprimorar o atendimento à população nos territórios de maior vulnerabilidade social.

A abertura do evento foi conduzida por Leci Alberti, coordenadora do fórum. Posteriormente, foram apresentadas temáticas voltadas à população em vulnerabilidade e ao impacto da Moeda Mumbuca para a economia circular na cidade.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares, explicou a importância da iniciativa. “O Fórum é fundamental para articular as secretarias e os agentes locais. Nosso objetivo é integrar esforços para que as políticas públicas cheguem com mais agilidade e eficiência a quem mais precisa”, destacou.

O subsecretário de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Fernando Lobo, apresentou um panorama do trabalho de campo realizado em áreas de vulnerabilidade. “A atuação nesses espaços exige um olhar transdisciplinar. Por isso, reforçamos a importância da participação de cada secretaria nas ações que desenvolvemos, levando o suporte necessário à população”, acrescentou.

Representando a Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, o subsecretário Adalto Mendonça reforçou os avanços na área.

“A Moeda Mumbuca é uma ferramenta de soberania econômica que se fortalece em rede, com o nosso trabalho. Junto a outros projetos, estimulamos cada vez mais o empreendedorismo social no município”, concluiu.