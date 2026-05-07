Preso na Orla de ItaipuaçuFoto: Reprodução TVM Brasil
Guarda Municipal prende homem com cinco mandados de prisão em aberto na orla de Itaipuaçu
Meliante foi localizado durante patrulhamento preventivo para combater furtos e roubos na região
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Maricá recebe encontro anual da Associação Brasileira de Planetários em Itaipuaçu
Com inscrições abertas, interessados em apresentar projetos podem se cadastrar até 15 de maio e submeter trabalhos até o dia 17
Polícia Civil captura em Maricá integrante de milícia com mandado em aberto
O homem é apontado como braço armado de organização criminosa e foi localizado após trabalho de inteligência e monitoramento facial
Escola de Idosos fortalece inclusão e resgata autonomia na terceira idade em Maricá
Iniciativa é realizada em polos no Centro e em Itaipuaçu, com foco no desenvolvimento e no bem-estar cognitivo dos alunos
Prefeitura de Maricá fortalece atuação em áreas de vulnerabilidade social
Fórum Tecendo a Rede reuniu representantes do município para articular ações, ampliar diálogos e qualificar o atendimento à população
União de Maricá abre inscrições para a escola mirim Sementes de Maricá
Cadastro será realizado entre os dias 5 e 7 de maio, na quadra da agremiação
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