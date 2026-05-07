Preso na Orla de Itaipuaçu - Foto: Reprodução TVM Brasil

Preso na Orla de ItaipuaçuFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 07/05/2026 11:13 | Atualizado 07/05/2026 11:14

Maricá - Agentes da Guarda Municipal de Maricá prenderam, na madrugada desta quarta-feira (07), um homem com cinco mandados de prisão em aberto durante uma ação de patrulhamento na orla de Itaipuaçu.

Segundo informações, equipes do GODAT (Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território) e do GTAM (Grupamento Tático de Motocicletas) realizavam rondas na Orla de Itaipuaçu, quando avistaram um grupo de homens atrás de um quiosque fechado.

Os agentes suspeitaram que o grupo estaria utilizando entorpecentes no local e realizaram a abordagem.

Na abordagem um dos suspeitos apresentou nervosismo excessivo, demonstrando inquietação e dificuldade para informar corretamente seus dados pessoais.

Ele afirmou inicialmente não possuir documento de identidade e chegou a informar o próprio nome de forma incorreta.

Durante a revista, os guardas encontraram o RG do suspeito jogado na areia, além de entorpecentes próximos ao local da abordagem.

Após consulta no sistema, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra o homem, na ocorrência, o suspeito admitiu responder por roubo e alegou ter mentido por medo de ser preso.

Ele foi encaminhado algemado para a 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá) devido ao risco de fuga, onde o mandado foi confirmado.

Posteriormente, na 76ª Delegacia de Polícia (Central de Flagrantes), os agentes receberam a informação de que o homem possuía pelo menos cinco mandados de prisão em aberto, todos relacionados ao crime de roubo na cidade do Rio de Janeiro.

A Secretaria de Segurança informou que o patrulhamento noturno em Itaipuaçu foi intensificado para combater os índices de furtos e roubos na região.