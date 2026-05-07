Encontro anual da Associação Brasileira de Planetários - Foto: Katito Carvalho

Encontro anual da Associação Brasileira de PlanetáriosFoto: Katito Carvalho

Publicado 07/05/2026 10:48 | Atualizado 07/05/2026 10:49





A participação é aberta ao público em parte da programação, e os interessados em apresentar projetos científicos já podem se inscrever. O prazo para cadastro vai até o dia 15 de maio, enquanto a submissão dos trabalhos poderá ser feita até o dia 17 por meio do link: Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), o município será sede, entre os dias 21 e 25 de setembro, do XXIX Encontro da Associação Brasileira de Planetários (ABP). O evento será realizado no Planetário de Itaipuaçu e reunirá profissionais, pesquisadores e instituições de todo o país para debater o papel dos planetários na divulgação científica.A participação é aberta ao público em parte da programação, e os interessados em apresentar projetos científicos já podem se inscrever. O prazo para cadastro vai até o dia 15 de maio, enquanto a submissão dos trabalhos poderá ser feita até o dia 17 por meio do link: https://goo.su/Qg2rV

Nesta edição, o encontro terá como tema “O Território como Espaço de Popularização”, propondo a conexão entre a astronomia e a cultura local, além de ampliar o diálogo entre a comunidade científica, os saberes populares e os diferentes espaços de aprendizagem.



A programação prevê a apresentação de pesquisas, troca de experiências e debates sobre práticas de ensino, extensão e inovação tecnológica nos planetários brasileiros. A iniciativa também busca contribuir para a qualificação dos profissionais da área e para o fortalecimento da popularização da ciência no país.



O evento contará com dois dias de atividades abertas ao público e três dias de programação restrita a associados da ABP e participantes com trabalhos aprovados. As inscrições para participação no encontro seguem as diretrizes estabelecidas pela organização do evento.