Encontro anual da Associação Brasileira de PlanetáriosFoto: Katito Carvalho
A participação é aberta ao público em parte da programação, e os interessados em apresentar projetos científicos já podem se inscrever. O prazo para cadastro vai até o dia 15 de maio, enquanto a submissão dos trabalhos poderá ser feita até o dia 17 por meio do link: https://goo.su/Qg2rV
A programação prevê a apresentação de pesquisas, troca de experiências e debates sobre práticas de ensino, extensão e inovação tecnológica nos planetários brasileiros. A iniciativa também busca contribuir para a qualificação dos profissionais da área e para o fortalecimento da popularização da ciência no país.
O evento contará com dois dias de atividades abertas ao público e três dias de programação restrita a associados da ABP e participantes com trabalhos aprovados. As inscrições para participação no encontro seguem as diretrizes estabelecidas pela organização do evento.
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